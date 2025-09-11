Сборная Украины U-19 проиграла три матча в Испании: 0 очков и 4-е место

Юношеская сборная Украины U-19 (футболисты не старше 2007 г.р.) неудачно завершила выступления на международном турнире в Мурсии (Испания).

9 сентября в матче 3-го тура юношеского турнира Украина U-19 уступила Испании U-19 (1:3).

Ранее сине-желтая команда проиграла сборной Англии U-19 (0:2) и сборной Нидерландов U-19 (1:3) и заняла последнее место (0 очков).

Итоговое положение: Англия (7 очков), Испания (7), Нидерланды (3), Украина (0).

В квалификационном раунде Евро-2026 U-19 подопечные Дмитрия Михайленко будут бороться за одну из двух путёвок в элит-раунд. Соперники сине-желтых: Словакия, Черногория, Албания. Матчи пройдут 12–18 ноября.

Международный турнир для сборных U-19

Мурсия (Испания), Pinatar Arena, 3–9 сентября 2025

Результаты матчей:

1-й тур. 03.09.2025. Украина – Англия – 0:2, Испания – Нидерланды – 1:0

2-й тур. 06.09.2025. Украина – Нидерланды – 1:3, Англия – Испания – 3:3

3-й тур. 09.09.2025. Украина – Испания – 1:3, Англия – Нидерланды – 4:1

Инфографика