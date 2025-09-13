ВИДЕО. Йылдыз помог Ювентусу выиграть первый тайм суперматча с Интером
Туринцы ушли на перерыв с преимуществом в счете 2:1
В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.
После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.
На 38-й минуте «Ювентус» повел в счете 2:1 – автором гола стал талантливый вингер Кенан Йылдыз.
Команды ушли на 15-минутный перерыв.
ГОЛ! Йылдыз, 38 мин, 2:1!
