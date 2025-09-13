Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ВИДЕО. Йылдыз помог Ювентусу выиграть первый тайм суперматча с Интером
Италия
13 сентября 2025, 19:54 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:59
Туринцы ушли на перерыв с преимуществом в счете 2:1

Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

На 38-й минуте «Ювентус» повел в счете 2:1 – автором гола стал талантливый вингер Кенан Йылдыз.

Команды ушли на 15-минутный перерыв.

ГОЛ! Йылдыз, 38 мин, 2:1!

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
