В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

Туринцы первыми вышли вперед во встрече – на 14-й минуте забил Ллойд Келли. Отыгрались нерадзурри на 30-й минуте благодаря точному удару турецкого хавбека Хакана Чалханоглу.

ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами

ГОЛ! Келли, 14 мин, 1:0!

ГОЛ! Челхоноглу, 30 мин, 1:1!