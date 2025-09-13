ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами
Голы забили Ллойд Келли и Хакан Чалханоглу
В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».
Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».
Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.
После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.
Туринцы первыми вышли вперед во встрече – на 14-й минуте забил Ллойд Келли. Отыгрались нерадзурри на 30-й минуте благодаря точному удару турецкого хавбека Хакана Чалханоглу.
ГОЛ! Келли, 14 мин, 1:0!
ГОЛ! Челхоноглу, 30 мин, 1:1!
