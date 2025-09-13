Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами
Италия
13 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:59
ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами

Голы забили Ллойд Келли и Хакан Чалханоглу

13 сентября 2025, 19:37 | Обновлено 13 сентября 2025, 19:59
ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами
Getty Images/Global Images Ukraine. Ювентус – Интер

В субботу, 13 сентября, проходит матч 3-го тура итальянской Серии А, в котором играют «Ювентус» и «Интер».

Игра проходит в Турине на стадионе «Ювентус Стедиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок стартовал в 19:00 по киевскому времени.

После первых двух туров чемпионата «Ювентус» набрал шесть очков, а «Интер» успел потерпеть одно поражение и имеет в активе три очка.

Туринцы первыми вышли вперед во встрече – на 14-й минуте забил Ллойд Келли. Отыгрались нерадзурри на 30-й минуте благодаря точному удару турецкого хавбека Хакана Чалханоглу.

ВИДЕО. Горячее дерби Италии. Ювентус и Интер обменялись голами

ГОЛ! Келли, 14 мин, 1:0!

ГОЛ! Челхоноглу, 30 мин, 1:1!

Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
