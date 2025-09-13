Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Устименко спас Оболонь от поражения
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 18:06 |
704
0

ВИДЕО. Как Устименко спас Оболонь от поражения

«Динамо» впервые в новом сезоне поразило очки в чемпионате

13 сентября 2025, 18:06 |
704
0
ВИДЕО. Как Устименко спас Оболонь от поражения
ФК Оболонь

Киевское дерби оказалось очень результативным. «Оболонь» и «Динамо» сыграли в результативную ничью – 2:2.

На 25-й минуте Караваев открыл счет в матче, а на 40-й Нестеренко его сравнял.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Еще в конце первого тайма Михавко вывел «динамовцев» вперед, но последнее слово было за «пивоварами».

Устименко в добавленное ко второму тайму арбитром время сравнял счет.

По теме:
Шовковский о первой потери очков в сезоне УПЛ: «Это футбол, бывает»
Волошин объяснил, почему Динамо не смогло победить Оболонь в дерби
Буковина-2 – Куликов-Белка – 3:2. Волевая победа. Видео голов и обзор
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев видео голов и обзор Оболонь - Динамо Денис Устименко
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Футбол | 13 сентября 2025, 07:10 25
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба
Болельщики Динамо избили легионера киевского клуба

В свое время Бетао попал в неприятную ситуацию

Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Футбол | 13 сентября 2025, 18:30 1
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер
Стали известны стартовые составы на суперматч Серии А Ювентус – Интер

Матч начнется в 19:00 по Киеву

ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
Футбол | 13.09.2025, 16:12
ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Футбол | 13.09.2025, 04:02
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Шапаренко принял неожиданное решение после провала сборной Украины
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Футбол | 12.09.2025, 20:23
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Италия и беларусь определили соперника Украины в полуфинале Евролиги
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
Дебют Судакова. Бенфика упустила победу, Трубин пропустил на 90+2 минуте
13.09.2025, 00:14 11
Футбол
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15 1
Бокс
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
Прошло почти 50 лет. УЕФА признал сборную Словакии чемпионом Европы
12.09.2025, 19:48 4
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
12.09.2025, 00:21
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 4
Футбол
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
13.09.2025, 03:45 1
Бокс
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
Реал принял важное решение по Лунину. Такого мало кто ожидал
13.09.2025, 00:01
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем