Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 18:06 |
ВИДЕО. Как Устименко спас Оболонь от поражения
«Динамо» впервые в новом сезоне поразило очки в чемпионате
13 сентября 2025, 18:06 |
Киевское дерби оказалось очень результативным. «Оболонь» и «Динамо» сыграли в результативную ничью – 2:2.
На 25-й минуте Караваев открыл счет в матче, а на 40-й Нестеренко его сравнял.
Еще в конце первого тайма Михавко вывел «динамовцев» вперед, но последнее слово было за «пивоварами».
Устименко в добавленное ко второму тайму арбитром время сравнял счет.
