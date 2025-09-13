ВИДЕО. Как Устименко спас Оболонь от поражения

Киевское дерби оказалось очень результативным. «Оболонь» и «Динамо» сыграли в результативную ничью – 2:2.

На 25-й минуте Караваев открыл счет в матче, а на 40-й Нестеренко его сравнял.

Еще в конце первого тайма Михавко вывел «динамовцев» вперед, но последнее слово было за «пивоварами».

Устименко в добавленное ко второму тайму арбитром время сравнял счет.