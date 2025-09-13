Украина. Премьер лига13 сентября 2025, 16:09 |
733
3
ФОТО. Болельщики Динамо тепло приняли румына, любящего русский мир
Перед самой игрой болельщики забросали скамейку запасных неизвестными предметами
13 сентября 2025, 16:09 |
733
3
13 сентября перед матчем 5-го тура УПЛ между «Оболонью» и «Динамо» болельщики чемпионов Украины совершили теплый прием новичку Владиславу Бленуце.
Вероятно из-за этого болельщики забросали неизвестными предметами ряд запасных «Динамо» перед матчем.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
После стартового свистка болельщики вывесили баннер с надписью «Бленуце черт».
До перехода в киевское «Динамо» Владислав Бленуце был поклонником «русского мира».
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Бокс | 13 сентября 2025, 08:15 0
«Цыганский король» – о мегафайте Канело – Кроуфорд
Футбол | 13 сентября 2025, 13:11 14
Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву
Футбол | 13.09.2025, 14:59
Футбол | 13.09.2025, 00:14
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Какие же они убогие, эти ультрас...
Де ви, серед тих, хто цю ганчірку вивісив, вболівальників Динамо Київ побачили?
Якщо хтось, на матчі шахтьора вивісити тряпку с написом " Ахмєтав - лох", то ви це опублікуєте?
Популярные новости
Бокс
13.09.2025, 07:45 3
13.09.2025, 03:45 1
12.09.2025, 07:42 75
12.09.2025, 04:01 7
12.09.2025, 05:15
13.09.2025, 00:59 1
12.09.2025, 03:37 2