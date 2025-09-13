ФОТО. Болельщики Динамо тепло приняли румына, любящего русский мир

13 сентября перед матчем 5-го тура УПЛ между «Оболонью» и «Динамо» болельщики чемпионов Украины совершили теплый прием новичку Владиславу Бленуце.

Вероятно из-за этого болельщики забросали неизвестными предметами ряд запасных «Динамо» перед матчем.

После стартового свистка болельщики вывесили баннер с надписью «Бленуце черт».

До перехода в киевское «Динамо» Владислав Бленуце был поклонником «русского мира».