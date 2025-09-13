Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Болельщики Динамо тепло приняли румына, любящего русский мир
Украина. Премьер лига
ФОТО. Болельщики Динамо тепло приняли румына, любящего русский мир

Перед самой игрой болельщики забросали скамейку запасных неизвестными предметами

Скриншот с трансляции

13 сентября перед матчем 5-го тура УПЛ между «Оболонью» и «Динамо» болельщики чемпионов Украины совершили теплый прием новичку Владиславу Бленуце.

Вероятно из-за этого болельщики забросали неизвестными предметами ряд запасных «Динамо» перед матчем.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После стартового свистка болельщики вывесили баннер с надписью «Бленуце черт».

До перехода в киевское «Динамо» Владислав Бленуце был поклонником «русского мира».

Владислав Бленуце Динамо Киев Оболонь Киев Оболонь - Динамо чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Комментарии 3
predominator
Какие же они убогие, эти ультрас...
Ответить
+2
Pavel_i_C0
Де ви, серед тих, хто цю ганчірку вивісив, вболівальників Динамо Київ побачили? 
Ответить
+1
Pavel_i_C0
Якщо хтось, на матчі шахтьора вивісити тряпку с написом " Ахмєтав - лох", то ви це опублікуєте?
Ответить
0
