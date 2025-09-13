ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две Столичные команды Оболонь и Динамо.

Сначала игра была перенесена на 15 минут из-за воздушной тревоги, а затем болельщики «Динамо» сделали непонятный перформанс на стадионе.

Фанаты чемпионов Украины забросали неизвестными предметами ряд запасных собственного клуба.

Позже стало известно, что таким образом болельщики поздравили в команде Владислава Бленуце, который любит русский мир.

