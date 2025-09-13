ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
Причины такого поведения – появление в клубе Владислава Бленуце
13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две Столичные команды Оболонь и Динамо.
Сначала игра была перенесена на 15 минут из-за воздушной тревоги, а затем болельщики «Динамо» сделали непонятный перформанс на стадионе.
Фанаты чемпионов Украины забросали неизвестными предметами ряд запасных собственного клуба.
Позже стало известно, что таким образом болельщики поздравили в команде Владислава Бленуце, который любит русский мир.
Відео з ТГ-каналу «Динамівець
Ну не клуб, а помойка, что команда, что болельщики, что ультрас - все клоуны, которые в воздухе переобуваются))
Життя набагато складніше, ніж думають декотрі. І за такий короткий строк змінити свої погляди, прочитавши з аркуша паперу "Слава Україні!" просто неможливо. Далі буде...