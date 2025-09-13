Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
Украина. Премьер лига
13 сентября 2025, 16:12 |
Причины такого поведения – появление в клубе Владислава Бленуце

ФК Динамо Киев

13 сентября в матче пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26 встретились две Столичные команды Оболонь и Динамо.

Сначала игра была перенесена на 15 минут из-за воздушной тревоги, а затем болельщики «Динамо» сделали непонятный перформанс на стадионе.

Фанаты чемпионов Украины забросали неизвестными предметами ряд запасных собственного клуба.

Позже стало известно, что таким образом болельщики поздравили в команде Владислава Бленуце, который любит русский мир.

Відео з ТГ-каналу «Динамівець

Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Оболонь - Динамо видео Владислав Бленуце
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
Burevestnik
када засщьотнік рА кІ цкІй 
повернувся після тренуваняя від Тім 0щ Ука,
та єго любітєлі, заражені Коро Де Ржою,
целовалі єго всєго во всє мєста!!!
Pavel_i_C0
Точно Ультрас? Чи провокатори?
Bulba_sumkin
Тоесть когда акции в поддержку сов - «все відомо», когда они 100% белые, тоже - «все відомо». А когда сепара поприветствовали то «невідомо»?)
Ну не клуб, а помойка, что команда, что болельщики, что ультрас - все клоуны, которые в воздухе переобуваются)) 
_9Quantum19_KhM25
Що означає "невідомо"? Це так цією новиною приховується підписання гравця "столичним" клубом з проросійськими поглядами???
Життя набагато складніше, ніж думають декотрі. І за такий короткий строк змінити свої погляди, прочитавши з аркуша паперу "Слава Україні!" просто неможливо. Далі буде...
