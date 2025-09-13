Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Рух – Эпицентр – 0:1. Незабитый пенальти на последних минутах. Видео гола
Премьер-лига
Рух Львов
13.09.2025 13:00 – FT 0 : 1
Эпицентр
Украина. Премьер лига
Рух – Эпицентр – 0:1. Незабитый пенальти на последних минутах. Видео гола

Подопечные Сергея Нагорняка одержали историческую победу в чемпионате Украины

ФК Эпицентр

В субботу, 13 сентября, состоялся матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе чемпионата Украины благодаря точному удару испанского легионера Хоакина Сифуэнтеса (1:0).

В конце матча львовский клуб имел возможность восстановить паритет, однако Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти.

«Эпицентр» набрал три балла после пяти туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Рух» разместился на 13-й позиции – в активе клуба осталось три пункта.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 13 сентября

Рух Львов Эпицентр 1:0

Гол: Сифуэнтес, 70 (пен)

Незабитый пенальти: Алмазбеков, 90+2 (Рух)

Видеообзор матча:

Видео гола:

ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)

ВИДЕО. Нападающий Руха Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти в матче с Эпицентром

События матча

70’
ГОЛ ! С пенальти забил Хоакинете (Эпицентр).
ВИДЕО. Девятка от Караваева. Динамо открыло счет в киевском дерби
ВИДЕО. Субименди оформил дубль и увеличил преимущество Арсенала
ВИДЕО. Ультрас Динамо забросали неизвестными предметами скамейку запасных
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Рух Львов Эпицентр Каменец-Подольский Рух - Эпицентр видео голов и обзор Бекназ Алмазбеков пенальти
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
