Рух – Эпицентр – 0:1. Незабитый пенальти на последних минутах. Видео гола
Подопечные Сергея Нагорняка одержали историческую победу в чемпионате Украины
В субботу, 13 сентября, состоялся матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.
Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе чемпионата Украины благодаря точному удару испанского легионера Хоакина Сифуэнтеса (1:0).
В конце матча львовский клуб имел возможность восстановить паритет, однако Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти.
«Эпицентр» набрал три балла после пяти туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Рух» разместился на 13-й позиции – в активе клуба осталось три пункта.
Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 13 сентября
Рух Львов – Эпицентр – 1:0
Гол: Сифуэнтес, 70 (пен)
Незабитый пенальти: Алмазбеков, 90+2 (Рух)
Видеообзор матча:
Видео гола:
ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)
ВИДЕО. Нападающий Руха Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти в матче с Эпицентром
События матча
