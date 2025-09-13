В субботу, 13 сентября, состоялся матч пятого тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились львовский «Рух» и «Эпицентр» Каменец-Подольский.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Сергея Нагорняка одержали первую в своей истории победу в элитном дивизионе чемпионата Украины благодаря точному удару испанского легионера Хоакина Сифуэнтеса (1:0).

В конце матча львовский клуб имел возможность восстановить паритет, однако Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти.

«Эпицентр» набрал три балла после пяти туров и занимает 12-е место в турнирной таблице. «Рух» разместился на 13-й позиции – в активе клуба осталось три пункта.

Украинская Премьер-лига, 5-й тур. 13 сентября

Рух Львов – Эпицентр – 1:0

Гол: Сифуэнтес, 70 (пен)

Незабитый пенальти: Алмазбеков, 90+2 (Рух)

Видеообзор матча:

Видео гола:

ГОЛ, 0:1! Сифуэнтес, 70 мин (пен)

ВИДЕО. Нападающий Руха Бекназ Алмазбеков не реализовал пенальти в матче с Эпицентром