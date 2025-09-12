Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рух – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Рух Львов
13.09.2025 13:00 - : -
Эпицентр
Украина. Премьер лига
Рух – Эпицентр. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

Рух – Эпицентр. Текстовая трансляция матча
ФК Рух

В субботу, 13-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 13:00.

Команда Сергея Нагорняка так и не набрала ни единого очка за четыре стартовых тура в дебютном для себя сезоне в «элите». Но и календарь у новичков УПЛ был, мягко говоря, не простым. И вот теперь у чемпионов Первой лиги есть шанс зацепиться за первые очки, так как в соперниках будет коллектив Ивана Федыка, у которого после победы над СК «Полтава» одни поражения в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Рух Львов
13 сентября 2025 -
13:00
Эпицентр
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
