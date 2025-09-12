В субботу, 13-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся львовский «Рух» и каменец-подольский «Эпицентр». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 13:00.

Команда Сергея Нагорняка так и не набрала ни единого очка за четыре стартовых тура в дебютном для себя сезоне в «элите». Но и календарь у новичков УПЛ был, мягко говоря, не простым. И вот теперь у чемпионов Первой лиги есть шанс зацепиться за первые очки, так как в соперниках будет коллектив Ивана Федыка, у которого после победы над СК «Полтава» одни поражения в чемпионате.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Рух» – «Эпицентр», за которой можно следить в украинской версии сайта.