В пятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в субботу, 13 сентября, во Львове встретятся «Рух» и «Эпицентр». Обе команды пока не могут похвастаться стабильными результатами, а потому в очном поединке будут выяснять, кто сильнее.

Рух

Не такое начало сезона вероятно представляли для себя поклонники «Руха»: после победы над «Полтавой» львовяне проиграли три следующих поединка подряд «Динамо» (1:5), «Оболони» (1:2) и «Металлисту 1925» (0:2). Плюсом для команды разве что стала победа в Кубке Украины над «Кормилом» из аматорской лиги.

Во время международной паузы «Рух» покинул перебравшийся в ЛНЗ Евгений Пастух. Зато важным шагом стало возвращение Квасницы, ведь именно в этой команде вингер демонстрировал стабильную игру и вел за собой партнеров. Также был сыгран спарринг против «Вереса», в котором львовяне сыграли результативную ничью 2:2, хотя имели реальную возможность победить, если бы не пропущенные мячи в концовке встречи.

Поэтому в игре с «Эпицентром» «Рух» попытается продемонстрировать все, на что способен, и порадовать болельщиков положительным результатом.

Отметим, что Виталий Роман перешел в «Лехию», но из-за того, что польский клуб не оплатил трансферные услуги, игрок так и не смог перебраться в Экстраклясу.

Эпицентр

Согласитесь, игра «Эпицентра», несмотря на неудовлетворительные результаты, стала становиться все лучше. Если на фоне «Динамо» и «Шахтера» команда Нагорняка выглядела очевидным андердогом, то в поединках с ЛНЗ и «Колосом» хмельничане действительно продемонстрировали качественный футбол. В Ковалевке вообще команда заслужила ничью, но из-за досадного автогола осталась с нулем.

Однако перерыв на матчи сборной команда Нагорняка точно провела с пользой. Команда усилилась бразильцем Джеване и экс-игроком «Зари» Игорем Кирюханцевым. К тому же, в контрольной игре с ЛНЗ новичку УПЛ удалось одержать победу, тем самым взяв реванш за поражение месячной давности.

На этой ноте «Эпицентр» стремится развить свой успех в поединке против «Руха», который хоть и имеет лучшее турнирное положение, но пока не радует своей игрой.

Статистика матчей

Между собой на официальном уровне команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Здесь не о чем говорить, потому что обеим командам нужно набирать очки и улучшать свое турнирное положение. В таких матчах бывает много борьбы, где даже один мяч может оказаться победным. Нашим прогнозом будет обе команды забьют(нет).

Ориентировочные составы:

«Рух»: Герета, Лях, Холод, Слюбик, Китела, Эдсон Фернандо, Алмазбеков, Слюсар, Квасница, Клайвер, Фаал

«Эпицентр»: Билык, Климец, Кош, Мороз, Кирюханцев, Миронюк, Запорожец, Сифуэнтес, Демченко, Борячук, Супряга