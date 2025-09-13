Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
13 сентября 2025, 14:00 | Обновлено 13 сентября 2025, 14:06
Лидер – Ливерпуль. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед стартом тура 4

Сезон в чемпионате Англии набирает обороты

Лидер – Ливерпуль. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед стартом тура 4
Getty Images/Global Images Ukraine

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты.

На этот момент сыграно 3 тура в Английской Премьер-лиге.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

3-й тур состоялся с 29 по 31 августа, после чего – пауза на игры сборных.

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (9), Челси (7).

4-й тур состоится 13–14 сентября 2025 года, будет сыграно 10 матчей за 2 дня.

⚽️ Английская Премьер-лига

3-й тур, 29–31 августа

  • 30.08. 14:30 Челси – Фулхэм – 2:0
  • 30.08. 17:00 Тоттенхэм – Борнмут – 0:1
  • 30.08. 17:00 Сандерленд – Брентфорд – 2:1
  • 30.08. 17:00 Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2
  • 30.08. 17:00 Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3
  • 30.08. 19:30 Лидс – Ньюкасл Юнайтед – 0:0
  • 31.08. 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм – 0:3
  • 31.08. 16:00 Брайтон – Манчестер Сити – 2:1
  • 31.08. 18:30 Ливерпуль – Арсенал – 1:0
  • 31.08. 21:00 Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

4-й тур, 13–14 сентября

  • 13.09. 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест
  • 13.09. 17:00 Борнмут – Брайтон
  • 13.09. 17:00 Эвертон – Астон Вилла
  • 13.09. 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд
  • 13.09. 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Вулверхэмптон
  • 13.09. 17:00 Фулхэм – Лидс
  • 13.09. 19:30 Вест Хэм – Тоттенхэм
  • 13.09. 22:00 Брентфорд – Челси
  • 14.09. 16:00 Бернли – Ливерпуль
  • 14.09. 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

🏆 Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Ливерпуль 3 3 0 0 8 - 4 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9
2 Челси 3 2 1 0 7 - 1 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 7
3 Арсенал 3 2 0 1 6 - 1 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6
4 Тоттенхэм 3 2 0 1 5 - 1 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6
5 Эвертон 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 6
6 Сандерленд 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 6
7 Борнмут 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6
8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4 - 1 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 5
9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4
10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4 - 5 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
11 Брайтон 3 1 1 1 3 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4
12 Лидс 3 1 1 1 1 - 5 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4
13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3
14 Бёрнли 3 1 0 2 4 - 6 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
15 Брентфорд 3 1 0 2 3 - 5 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3
16 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 8 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
17 Ньюкасл 3 0 2 1 2 - 3 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2
18 Фулхэм 3 0 2 1 2 - 4 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2
19 Астон Вилла 3 0 1 2 0 - 4 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
20 Вулверхэмптон 3 0 0 3 2 - 8 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
Полная таблица

📊 Инфографика

По теме:
Стали известны фавориты Лиги чемпионов и Лиги Европы по данным ставок
Без Зинченко. Стартовые составы на матч Арсенал – Ноттингем Форест
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард, за которого МЮ платил 60 млн, уехал играть в Мексику
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Челси Вест Хэм статистические расклады Егор Ярмолюк Тимур Тутеров
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
