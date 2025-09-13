Лидер – Ливерпуль. Как выглядит турнирная таблица АПЛ перед стартом тура 4

Сезон в чемпионате Англии 2025/26 набирает обороты.

На этот момент сыграно 3 тура в Английской Премьер-лиге.

Самые свежие новости АПЛ читайте в Telegram-канале 100 минут АПЛ

3-й тур состоялся с 29 по 31 августа, после чего – пауза на игры сборных.

На вершине турнирной таблицы находятся: Ливерпуль (9), Челси (7).

4-й тур состоится 13–14 сентября 2025 года, будет сыграно 10 матчей за 2 дня.

⚽️ Английская Премьер-лига

3-й тур, 29–31 августа

30.08. 14:30 Челси – Фулхэм – 2:0

– Фулхэм – 2:0 30.08. 17:00 Тоттенхэм – Борнмут – 0:1

– 0:1 30.08. 17:00 Сандерленд – Брентфорд – 2:1

– Брентфорд – 2:1 30.08. 17:00 Манчестер Юнайтед – Бернли – 3:2

– Бернли – 3:2 30.08. 17:00 Вулверхэмптон – Эвертон – 2:3

– 2:3 30.08. 19:30 Лидс – Ньюкасл Юнайтед – 0:0

31.08. 16:00 Ноттингем Форест – Вест Хэм – 0:3

– 0:3 31.08. 16:00 Брайтон – Манчестер Сити – 2:1

– Манчестер Сити – 2:1 31.08. 18:30 Ливерпуль – Арсенал – 1:0

– Арсенал – 1:0 31.08. 21:00 Астон Вилла – Кристал Пэлас – 0:3

4-й тур, 13–14 сентября

13.09. 14:30 Арсенал – Ноттингем Форест

13.09. 17:00 Борнмут – Брайтон

13.09. 17:00 Эвертон – Астон Вилла

13.09. 17:00 Кристал Пэлас – Сандерленд

13.09. 17:00 Ньюкасл Юнайтед – Вулверхэмптон

13.09. 17:00 Фулхэм – Лидс

13.09. 19:30 Вест Хэм – Тоттенхэм

13.09. 22:00 Брентфорд – Челси

14.09. 16:00 Бернли – Ливерпуль

14.09. 18:30 Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед

🏆 Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Ливерпуль 3 3 0 0 8 - 4 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 9 2 Челси 3 2 1 0 7 - 1 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 7 3 Арсенал 3 2 0 1 6 - 1 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест 31.08.25 Ливерпуль 1:0 Арсенал 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6 4 Тоттенхэм 3 2 0 1 5 - 1 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6 5 Эвертон 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 6 6 Сандерленд 3 2 0 1 5 - 3 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 6 7 Борнмут 3 2 0 1 4 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон 30.08.25 Тоттенхэм 0:1 Борнмут 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6 8 Кристал Пэлас 3 1 2 0 4 - 1 13.09.25 17:00 Кристал Пэлас - Сандерленд 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 5 9 Манчестер Юнайтед 3 1 1 1 4 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 4 10 Ноттингем Форест 3 1 1 1 4 - 5 13.09.25 14:30 Арсенал - Ноттингем Форест 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4 11 Брайтон 3 1 1 1 3 - 4 13.09.25 17:00 Борнмут - Брайтон 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 4 12 Лидс 3 1 1 1 1 - 5 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 4 13 Манчестер Сити 3 1 0 2 5 - 4 14.09.25 18:30 Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед 31.08.25 Брайтон 2:1 Манчестер Сити 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3 14 Бёрнли 3 1 0 2 4 - 6 14.09.25 16:00 Бёрнли - Ливерпуль 30.08.25 Манчестер Юнайтед 3:2 Бёрнли 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3 15 Брентфорд 3 1 0 2 3 - 5 13.09.25 22:00 Брентфорд - Челси 30.08.25 Сандерленд 2:1 Брентфорд 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3 16 Вест Хэм 3 1 0 2 4 - 8 13.09.25 19:30 Вест Хэм - Тоттенхэм 31.08.25 Ноттингем Форест 0:3 Вест Хэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3 17 Ньюкасл 3 0 2 1 2 - 3 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон 30.08.25 Лидс 0:0 Ньюкасл 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 2 18 Фулхэм 3 0 2 1 2 - 4 13.09.25 17:00 Фулхэм - Лидс 30.08.25 Челси 2:0 Фулхэм 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2 19 Астон Вилла 3 0 1 2 0 - 4 13.09.25 17:00 Эвертон - Астон Вилла 31.08.25 Астон Вилла 0:3 Кристал Пэлас 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1 20 Вулверхэмптон 3 0 0 3 2 - 8 13.09.25 17:00 Ньюкасл - Вулверхэмптон 30.08.25 Вулверхэмптон 2:3 Эвертон 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0 Полная таблица

📊 Инфографика