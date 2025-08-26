Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
26 августа 2025, 16:17 | Обновлено 26 августа 2025, 16:51
Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура

С 22 до 25 августа состоялись матчи второго тура АПЛ

Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine

С 22 до 25 августа состоялись матчи второго тура АПЛ.

В группу лидеров входят: Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль (по 6 очков).

В центральном матче тура Ливерпуль вырвал победу у Ньюкасла (3:2) с голом на 90+10 минуте.

Тоттенхэм в гостях нанес поражение Манчестер Сити (2:0).

Арсенал одержал вторую победу в сезоне, разгромив Лидс (5:0).

3-й тур состоится в ближайший уик-энд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 2-й тур, 22–25 августа

  • 22.08. 22:00 Вест Хэм – Челси – 1:5
  • 23.08. 14:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2
  • 23.08. 17:00 Бернли – Сандерленд – 2:0
  • 23.08. 17:00 Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0
  • 23.08. 17:00 Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
  • 23.08. 19:30 Арсенал – Лидс – 5:0
  • 24.08. 16:00 Эвертон – Брайтон – 2:0
  • 24.08. 16:00 Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
  • 24.08. 18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
  • 25.08. 22:00 Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3

🏆 Турнирная таблица АПЛ

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Арсенал 2 2 0 0 6 - 0 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6
2 Тоттенхэм 2 2 0 0 5 - 0 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6
3 Ливерпуль 2 2 0 0 7 - 4 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6
4 Челси 2 1 1 0 5 - 1 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 4
5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 4 - 2 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4
6 Манчестер Сити 2 1 0 1 4 - 2 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3
7 Сандерленд 2 1 0 1 3 - 2 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3
8 Эвертон 2 1 0 1 2 - 1 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3
9 Борнмут 2 1 0 1 3 - 4 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 3
10 Брентфорд 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3
11 Бёрнли 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3
12 Лидс 2 1 0 1 1 - 5 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3
13 Фулхэм 2 0 2 0 2 - 2 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2
14 Кристал Пэлас 2 0 2 0 1 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 2
15 Ньюкасл 2 0 1 1 2 - 3 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
16 Манчестер Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 1
17 Астон Вилла 2 0 1 1 0 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1
18 Брайтон 2 0 1 1 1 - 3 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 1
19 Вулверхэмптон 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0
20 Вест Хэм 2 0 0 2 1 - 8 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 0
Полная таблица

📊 Инфографика

ФОТО. Фанаты Ньюкасла представили одежду с оскорблениями в адрес Исака
Экитике – второй француз в истории, отличившийся в первых матчах АПЛ
16-летний автор победного гола Ливерпуля против Ньюкасла вошел в историю
Сандерленд Ливерпуль Эвертон Манчестер Юнайтед Тоттенхэм Ньюкасл Фулхэм Астон Вилла Лидс Кристал Пэлас Вулверхэмптон Бернли Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Брентфорд Манчестер Сити Брайтон Английская Премьер-лига Александр Зинченко Борнмут Виталий Миколенко Челси Вест Хэм Илья Забарный Егор Ярмолюк
