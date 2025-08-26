Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура
С 22 до 25 августа состоялись матчи второго тура АПЛ
С 22 до 25 августа состоялись матчи второго тура АПЛ.
В группу лидеров входят: Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль (по 6 очков).
В центральном матче тура Ливерпуль вырвал победу у Ньюкасла (3:2) с голом на 90+10 минуте.
Тоттенхэм в гостях нанес поражение Манчестер Сити (2:0).
Арсенал одержал вторую победу в сезоне, разгромив Лидс (5:0).
3-й тур состоится в ближайший уик-энд.
⚽️ Английская Премьер-лига. 2-й тур, 22–25 августа
- 22.08. 22:00 Вест Хэм – Челси – 1:5
- 23.08. 14:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2
- 23.08. 17:00 Бернли – Сандерленд – 2:0
- 23.08. 17:00 Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0
- 23.08. 17:00 Брентфорд – Астон Вилла – 1:0
- 23.08. 19:30 Арсенал – Лидс – 5:0
- 24.08. 16:00 Эвертон – Брайтон – 2:0
- 24.08. 16:00 Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1
- 24.08. 18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1
- 25.08. 22:00 Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3
🏆 Турнирная таблица АПЛ
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Арсенал
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|6
|2
|Тоттенхэм
|2
|2
|0
|0
|5 - 0
|30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|6
|3
|Ливерпуль
|2
|2
|0
|0
|7 - 4
|31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|6
|4
|Челси
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|4
|5
|Ноттингем Форест
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|4
|6
|Манчестер Сити
|2
|1
|0
|1
|4 - 2
|31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|3
|7
|Сандерленд
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|3
|8
|Эвертон
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|3
|9
|Борнмут
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут
|3
|10
|Брентфорд
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд
|3
|11
|Бёрнли
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли
|3
|12
|Лидс
|2
|1
|0
|1
|1 - 5
|30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон
|3
|13
|Фулхэм
|2
|0
|2
|0
|2 - 2
|30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|2
|14
|Кристал Пэлас
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас
|2
|15
|Ньюкасл
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|1
|16
|Манчестер Юнайтед
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал
|1
|17
|Астон Вилла
|2
|0
|1
|1
|0 - 1
|31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл
|1
|18
|Брайтон
|2
|0
|1
|1
|1 - 3
|31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм
|1
|19
|Вулверхэмптон
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити
|0
|20
|Вест Хэм
|2
|0
|0
|2
|1 - 8
|31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм
|0
