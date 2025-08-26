Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль. Как выглядит таблица АПЛ после 2-го тура

С 22 до 25 августа состоялись матчи второго тура АПЛ.

В группу лидеров входят: Арсенал, Тоттенхэм, Ливерпуль (по 6 очков).

В центральном матче тура Ливерпуль вырвал победу у Ньюкасла (3:2) с голом на 90+10 минуте.

Тоттенхэм в гостях нанес поражение Манчестер Сити (2:0).

Арсенал одержал вторую победу в сезоне, разгромив Лидс (5:0).

3-й тур состоится в ближайший уик-энд.

⚽️ Английская Премьер-лига. 2-й тур, 22–25 августа

22.08. 22:00 Вест Хэм – Челси – 1:5

– 1:5 23.08. 14:30 Манчестер Сити – Тоттенхэм – 0:2

– 0:2 23.08. 17:00 Бернли – Сандерленд – 2:0

– Сандерленд – 2:0 23.08. 17:00 Борнмут – Вулверхэмптон – 1:0

– Вулверхэмптон – 1:0 23.08. 17:00 Брентфорд – Астон Вилла – 1:0

– Астон Вилла – 1:0 23.08. 19:30 Арсенал – Лидс – 5:0

– Лидс – 5:0 24.08. 16:00 Эвертон – Брайтон – 2:0

– Брайтон – 2:0 24.08. 16:00 Кристал Пэлас – Ноттингем Форест – 1:1

24.08. 18:30 Фулхэм – Манчестер Юнайтед – 1:1

25.08. 22:00 Ньюкасл – Ливерпуль – 2:3

🏆 Турнирная таблица АПЛ

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Арсенал 2 2 0 0 6 - 0 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 6 2 Тоттенхэм 2 2 0 0 5 - 0 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 6 3 Ливерпуль 2 2 0 0 7 - 4 31.08.25 18:30 Ливерпуль - Арсенал 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 6 4 Челси 2 1 1 0 5 - 1 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 4 5 Ноттингем Форест 2 1 1 0 4 - 2 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 4 6 Манчестер Сити 2 1 0 1 4 - 2 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити 23.08.25 Манчестер Сити 0:2 Тоттенхэм 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 3 7 Сандерленд 2 1 0 1 3 - 2 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 3 8 Эвертон 2 1 0 1 2 - 1 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3 9 Борнмут 2 1 0 1 3 - 4 30.08.25 17:00 Тоттенхэм - Борнмут 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 15.08.25 Ливерпуль 4:2 Борнмут 3 10 Брентфорд 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Сандерленд - Брентфорд 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 17.08.25 Ноттингем Форест 3:1 Брентфорд 3 11 Бёрнли 2 1 0 1 2 - 3 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 23.08.25 Бёрнли 2:0 Сандерленд 16.08.25 Тоттенхэм 3:0 Бёрнли 3 12 Лидс 2 1 0 1 1 - 5 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл 23.08.25 Арсенал 5:0 Лидс 18.08.25 Лидс 1:0 Эвертон 3 13 Фулхэм 2 0 2 0 2 - 2 30.08.25 14:30 Челси - Фулхэм 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 2 14 Кристал Пэлас 2 0 2 0 1 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас 24.08.25 Кристал Пэлас 1:1 Ноттингем Форест 17.08.25 Челси 0:0 Кристал Пэлас 2 15 Ньюкасл 2 0 1 1 2 - 3 30.08.25 19:30 Лидс - Ньюкасл 25.08.25 Ньюкасл 2:3 Ливерпуль 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1 16 Манчестер Юнайтед 2 0 1 1 1 - 2 30.08.25 17:00 Манчестер Юнайтед - Бёрнли 24.08.25 Фулхэм 1:1 Манчестер Юнайтед 17.08.25 Манчестер Юнайтед 0:1 Арсенал 1 17 Астон Вилла 2 0 1 1 0 - 1 31.08.25 21:00 Астон Вилла - Кристал Пэлас 23.08.25 Брентфорд 1:0 Астон Вилла 16.08.25 Астон Вилла 0:0 Ньюкасл 1 18 Брайтон 2 0 1 1 1 - 3 31.08.25 16:00 Брайтон - Манчестер Сити 24.08.25 Эвертон 2:0 Брайтон 16.08.25 Брайтон 1:1 Фулхэм 1 19 Вулверхэмптон 2 0 0 2 0 - 5 30.08.25 17:00 Вулверхэмптон - Эвертон 23.08.25 Борнмут 1:0 Вулверхэмптон 16.08.25 Вулверхэмптон 0:4 Манчестер Сити 0 20 Вест Хэм 2 0 0 2 1 - 8 31.08.25 16:00 Ноттингем Форест - Вест Хэм 22.08.25 Вест Хэм 1:5 Челси 16.08.25 Сандерленд 3:0 Вест Хэм 0

📊 Инфографика