Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта
Другие новости
13 сентября 2025, 03:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 03:30
239
0

ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта

Невеста Максима Таловерова показала семейный быт

13 сентября 2025, 03:29 | Обновлено 13 сентября 2025, 03:30
239
0
ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта
Instagram. Максим Таловеров

Елизавета, невеста защитника «Сток Сити» Максима Таловерова, показала новую лондонскую подборку – главным героем стал их пес.

Осенняя эстетика: огни города, черное платье и уверенный взгляд, а на руках – «золотистый комочек шерсти».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара охотно делится личным: после «да» в январе 2025 года их история живет в соцсетях, а пес быстро стал любимцем публики, не уступая самому защитнику.

Напомним, что тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Таловерова на матчи отбора на ЧМ-2026 против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).

По теме:
ДОННАРУММА: «Моя цель – стати символом клуба Манчестер Сити»
ФОТО. Самая сексуальная футболистка мира показала впечатляющий бюст
На зло Гвардиоле. Грилиш помог Эвертону обойти Ман Сити в одном рейтинге
фото lifestyle Максим Таловеров Сток Сити Чемпионшип чемпионат Англии по футболу сборная Украины по футболу девушки
Максим Лапченко Источник: Instagram
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера
Футбол | 12 сентября 2025, 20:24 9
Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера
Украинцы в тренде. Футбольная игра опубликовала рейтинги игроков Шахтера

Золотые карточки от FC26 получили всего три футболиста

Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Футбол | 12 сентября 2025, 04:09 1
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?

Главным претендентом на титул считается английский «Кристал Пэлас»

Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко спорил, после игры побежал повтор смотреть»
Футбол | 13.09.2025, 03:07
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко спорил, после игры побежал повтор смотреть»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Шевченко спорил, после игры побежал повтор смотреть»
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Бокс | 12.09.2025, 22:24
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Чемпионат мира по боксу в Ливерпуле. Расписание и результаты украинцев
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
Промоутер Джошуа: «Нам стоило отказаться от боя с Усиком»
12.09.2025, 21:35 1
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
Майк ТАЙСОН: «Очень хочу его победы, но этого не произойдет»
12.09.2025, 05:33
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 20
Футбол
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
11.09.2025, 08:30 28
Футбол
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
12.09.2025, 08:25 5
Бокс
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
«У меня есть связи в Федерации». Усик предупредил Динамо о проблемах
12.09.2025, 05:15
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем