ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта

Елизавета, невеста защитника «Сток Сити» Максима Таловерова, показала новую лондонскую подборку – главным героем стал их пес.

Осенняя эстетика: огни города, черное платье и уверенный взгляд, а на руках – «золотистый комочек шерсти».

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Пара охотно делится личным: после «да» в январе 2025 года их история живет в соцсетях, а пес быстро стал любимцем публики, не уступая самому защитнику.

Напомним, что тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Таловерова на матчи отбора на ЧМ-2026 против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).