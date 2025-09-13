ФОТО. Как футболист сборной Украины живет в Англии? Это мечта
Невеста Максима Таловерова показала семейный быт
Елизавета, невеста защитника «Сток Сити» Максима Таловерова, показала новую лондонскую подборку – главным героем стал их пес.
Осенняя эстетика: огни города, черное платье и уверенный взгляд, а на руках – «золотистый комочек шерсти».
Пара охотно делится личным: после «да» в январе 2025 года их история живет в соцсетях, а пес быстро стал любимцем публики, не уступая самому защитнику.
Напомним, что тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров не вызвал Таловерова на матчи отбора на ЧМ-2026 против Франции (0:2) и Азербайджана (1:1).
