12 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Санта-Клара.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

На 72-й минуте встречи наставник орлов Бруну Лаже выпустил украинского футболиста Георгия Судакова.

Судаков заменил Андреаса Шельдерупа. Для Георгия это дебют в составе столичного португальского гранда. Он выступает в команде под десятым номером.

Судаков появился на поле при счете 1:0 в пользу Бенфики. Ворота хозяев защищает украинец Анатолий Трубин.

ФОТО. Десятка на поле: Судаков дебютировал в составе Бенфики