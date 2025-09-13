Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ФОТО. Десятка на поле: Судаков дебютировал в составе Бенфики
Португалия
13 сентября 2025, 00:03 | Обновлено 13 сентября 2025, 00:05
Георгий вышел на 72-й минуте матча чемпионата Португалии против Санта-Клары

Getty Images/Global Images Ukraine

12 сентября проходит матч 5-го тура чемпионата Португалии 2025/26 между командами Бенфика и Санта-Клара.

Коллективы играют на стадионе Эштадиу да Луж в Лиссабоне. Время начала встречи – 22:15 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

На 72-й минуте встречи наставник орлов Бруну Лаже выпустил украинского футболиста Георгия Судакова.

Судаков заменил Андреаса Шельдерупа. Для Георгия это дебют в составе столичного португальского гранда. Он выступает в команде под десятым номером.

Судаков появился на поле при счете 1:0 в пользу Бенфики. Ворота хозяев защищает украинец Анатолий Трубин.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
