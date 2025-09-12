Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Премьер-лига
Оболонь
13.09.2025 15:30 - : -
Динамо Киев
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 16:43 |
182
3

Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Поединок состоится 13 сентября и начнется в 15:30 по Киеву

12 сентября 2025, 16:43 |
182
3
Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26
Коллаж Sport.ua

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET Держи свою линию!

13 сентября, в рамках пятого тура УПЛ свою встречу проведут Оболонь и Динамо Киев. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь

«Пивовары» оптимистично начали этот сезон, набрав 7 очков в стартовых трех турах. Сначала расписали нулевую ничью на выезде против Металлист 1925, а потом обыграли дома Александрию – 1:0. В третьем туре одолели в гостях Рух со счетом 2:1. Первое поражение команда потерпела в четвертом туре, это случилось в гостях против Кривбасса – 1:2. Коротким был путь в национальном кубке, сходу проиграли уже упомянутому Металлист 1925 на выезде со счетом 0:2, здесь где-то не повезло и с жеребьевкой.

Оболонь сейчас находится в группе, клубов, которые делят места с 5 по 9. Хоть старт и хороший, важно не терять бдительность, ведь «пивовары» точно изначально входили в число команд, которые будут вести борьбу за выживание, сейчас шансы остаться в элите явно выросли.

Динамо Киев

Несмотря на то, что у динамовцев 100% очков, после четырех туров и единоличное лидерство, старт сезона точно нельзя назвать легким. Команда откровенно провалилась в еврокубках, мечтали о Лиге чемпионов, а сыграют в Лиге конференций, где календарь выглядит сложным, а попадание в плей-офф нужно будет выгрызать.

Поражения от Пафоса и Маккаби Тель-Авив по сумме двух встреч сложно будет забыть, ведь подопечные Шовковского выглядели как-то вяло. Когда нужно было прибавлять, казалось, нет ресурсов и желания, хотя стоит отдать должное и соперникам, которые играли организовано.

Продали Ваната в Жирону, нельзя сказать, что все на нем держалось, но замена лучшему бомбардиру УПЛ последних двух сезонов нужна была. Купили Бленуце, вроде перспективный, но уже вокруг него скандал из-за его репостов в социальных сетях, которые имели политический характер.

Личные встречи

В очных противостояниях большой перевес на стороне Динамо, нередко матчи завершались разгромными победами украинского гранда. Оболонь в прошлом сезоне не смогла оказать сопротивление именитому сопернику, проиграв обе встречи – 1:5 и 0:3.

Прогноз

Нет сомнений, что Динамо здесь фаворит, но Оболонь может оказать серьезное сопротивление, особенно, если получиться долго не пропускать, тогда будет больше уверенности в своих силах.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Оболони – 12,29, ничья – 4,1, победа Динамо – 1,36 Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Гранды часто плохо играют после матчей сборных, но у Динамо было вызвано всего трое игроков в сборную Украины, против Азербайджана даже никто не вышел старте, потом двое появились на замену. Поскольку это дерби, фактор своей арены не так важен, рискну поставить на победу фаворита с форой -1,5 за 1,88.

Прогноз Sport.ua
Оболонь
13 сентября 2025 -
15:30
Динамо Киев
Фора Динамо (-1.5) 1.88 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 128 от 08.08.2023
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Максим ФЕЩУК: Была установка играть вторым номером
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
Оболонь Киев Динамо Киев Оболонь - Динамо Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Футбол | 12 сентября 2025, 07:11 3
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать

Зизу возглавит сборную Франции

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха
Футбол | 12.09.2025, 17:02
Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха
Чемпионат Украины U-19. Гол Пономаренко, разгром Динамо и 6 голов Руха
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
AK.228
2-1
Ответить
-2
Khafre
оболонь - ... погане пиво, гей-гей
Ответить
-2
U
М1925 победит кротов а абалонь победит динаму! дайош луччий вечер для Харьковчан!
Ответить
-2
Популярные новости
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
12.09.2025, 07:42 65
Футбол
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
10.09.2025, 17:15 4
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем