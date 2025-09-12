Оболонь – Динамо Киев. Прогноз и анонс на матч УПЛ 2025/26

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

13 сентября, в рамках пятого тура УПЛ свою встречу проведут Оболонь и Динамо Киев. Матч начнется в 15:30 по киевскому времени.

Оболонь

«Пивовары» оптимистично начали этот сезон, набрав 7 очков в стартовых трех турах. Сначала расписали нулевую ничью на выезде против Металлист 1925, а потом обыграли дома Александрию – 1:0. В третьем туре одолели в гостях Рух со счетом 2:1. Первое поражение команда потерпела в четвертом туре, это случилось в гостях против Кривбасса – 1:2. Коротким был путь в национальном кубке, сходу проиграли уже упомянутому Металлист 1925 на выезде со счетом 0:2, здесь где-то не повезло и с жеребьевкой.

Оболонь сейчас находится в группе, клубов, которые делят места с 5 по 9. Хоть старт и хороший, важно не терять бдительность, ведь «пивовары» точно изначально входили в число команд, которые будут вести борьбу за выживание, сейчас шансы остаться в элите явно выросли.

Динамо Киев

Несмотря на то, что у динамовцев 100% очков, после четырех туров и единоличное лидерство, старт сезона точно нельзя назвать легким. Команда откровенно провалилась в еврокубках, мечтали о Лиге чемпионов, а сыграют в Лиге конференций, где календарь выглядит сложным, а попадание в плей-офф нужно будет выгрызать.

Поражения от Пафоса и Маккаби Тель-Авив по сумме двух встреч сложно будет забыть, ведь подопечные Шовковского выглядели как-то вяло. Когда нужно было прибавлять, казалось, нет ресурсов и желания, хотя стоит отдать должное и соперникам, которые играли организовано.

Продали Ваната в Жирону, нельзя сказать, что все на нем держалось, но замена лучшему бомбардиру УПЛ последних двух сезонов нужна была. Купили Бленуце, вроде перспективный, но уже вокруг него скандал из-за его репостов в социальных сетях, которые имели политический характер.

Личные встречи

В очных противостояниях большой перевес на стороне Динамо, нередко матчи завершались разгромными победами украинского гранда. Оболонь в прошлом сезоне не смогла оказать сопротивление именитому сопернику, проиграв обе встречи – 1:5 и 0:3.

Прогноз

Нет сомнений, что Динамо здесь фаворит, но Оболонь может оказать серьезное сопротивление, особенно, если получиться долго не пропускать, тогда будет больше уверенности в своих силах.

Гранды часто плохо играют после матчей сборных, но у Динамо было вызвано всего трое игроков в сборную Украины, против Азербайджана даже никто не вышел старте, потом двое появились на замену. Поскольку это дерби, фактор своей арены не так важен, рискну поставить на победу фаворита с форой -1,5 за 1,88.