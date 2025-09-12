В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Шахтёр».

Команды встретятся на «Центральном стадионе» в Житомире, начало в 18:00.

Перед стартом поединка донецкий клуб сообщил о возвращении в общую группу 20-летнего бразильского вингера Невертона.

Молодой игрок выбыл из состава после первого матча четвёртого раунда квалификации Лиги конференций против «Серветта» (1:1).

Из-за травмы Невертон пропустил ответную встречу со швейцарским клубом и матч чемпионата Украины с «Александрией» (2:0).

ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы