Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 16:50 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:56
355
0

ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы

Невертон также готовится к поединку с «Металлистом 1925»

12 сентября 2025, 16:50 | Обновлено 12 сентября 2025, 16:56
355
0
ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы
ФК Шахтер. Невертон

В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Шахтёр».

Команды встретятся на «Центральном стадионе» в Житомире, начало в 18:00.

Перед стартом поединка донецкий клуб сообщил о возвращении в общую группу 20-летнего бразильского вингера Невертона.

Молодой игрок выбыл из состава после первого матча четвёртого раунда квалификации Лиги конференций против «Серветта» (1:1).

Из-за травмы Невертон пропустил ответную встречу со швейцарским клубом и матч чемпионата Украины с «Александрией» (2:0).

ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы

По теме:
Прыжок из пропасти. Александрия дожала ЛНЗ на Нике
Максим ФЕЩУК: Была установка играть вторым номером
ВИДЕО. Роскошный Цара. Лидер Александрии оформил дубль
травма Шахтер Донецк травма бедра Невертон Металлист 1925 фото чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 - Шахтер тренировка
Андрей Витренко Источник: ФК Шахтер Донецк
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Футбол | 12 сентября 2025, 07:42 62
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика
Источник: Шевченко причастен к допинговому скандалу Мудрика

Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины

Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Бокс | 12 сентября 2025, 03:30 7
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес

Александр ставит на американца

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Футбол | 12.09.2025, 10:10
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
Забыли, как побеждать. 6 топ-команд, которые не готовы к старту сезона
ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ
Футбол | 12.09.2025, 16:45
ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ
ВИДЕО. Классно разобрался в штрафной. Как форвард оформил гол в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
12.09.2025, 04:45 3
Другие виды
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
КРАВЕЦ: «Почему ушел из Динамо? Процветает коррупция. Просто нет смысла»
11.09.2025, 18:17 38
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
Зидан достиг договоренности с командой, которую мечтал тренировать
12.09.2025, 07:11 3
Футбол
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
В команде Усика определились, кто станет его следующим соперником
10.09.2025, 23:42 2
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Знаете, почему сборная Украины все время проигрывает?»
10.09.2025, 23:59 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем