ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы
Невертон также готовится к поединку с «Металлистом 1925»
В субботу, 13 сентября, состоится матч пятого тура Украинской Премьер-лиги между клубами «Металлист 1925» и «Шахтёр».
Команды встретятся на «Центральном стадионе» в Житомире, начало в 18:00.
Перед стартом поединка донецкий клуб сообщил о возвращении в общую группу 20-летнего бразильского вингера Невертона.
Молодой игрок выбыл из состава после первого матча четвёртого раунда квалификации Лиги конференций против «Серветта» (1:1).
Из-за травмы Невертон пропустил ответную встречу со швейцарским клубом и матч чемпионата Украины с «Александрией» (2:0).
ФОТО. Легионер Шахтера вернулся к тренировкам с командой после травмы
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Допинг мог попасть в кровь Михаила в лагере сборной Украины
Александр ставит на американца