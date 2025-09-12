12.09.2025 15:30 – FT 4 : 1
Украина. Премьер лига12 сентября 2025, 18:19 |
918
0
Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор
Фрагменты матча УПЛ
12 сентября 2025, 18:19 |
918
0
Состоялся первый матч 5-го тура чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ.
Александрия выиграла со счетом 4:1 благодаря дублю Теди Цары и двум голам в компенсированное время. Это первая победа и первые очки команды в сезоне УПЛ.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
В новости будут появляться видео голов и обзор матча.
Чемпионат Украины. 5-й тур
Александрия – ЛНЗ 4:1
Голы: Цара, 12, 53, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 – Ассинор, 32
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан да Силва (Александрия).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Шостак (Александрия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Другие виды | 12 сентября 2025, 04:45 3
Сразу три украинки будут бороться за выход в финал
Футбол | 12 сентября 2025, 12:56 9
Накануне матча с «горняками» Александр Мартынюк дал эксклюзивное интервью сайту Sport.ua
Бокс | 12.09.2025, 08:25
Футбол | 12.09.2025, 18:36
Футбол | 12.09.2025, 07:11
Комментарии 0
Популярные новости
11.09.2025, 07:36 18
11.09.2025, 07:07 8
10.09.2025, 23:06 1
12.09.2025, 03:25
10.09.2025, 20:06 9
12.09.2025, 03:30 7
11.09.2025, 13:13 4
Бокс