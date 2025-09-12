Состоялся первый матч 5-го тура чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ.

Александрия выиграла со счетом 4:1 благодаря дублю Теди Цары и двум голам в компенсированное время. Это первая победа и первые очки команды в сезоне УПЛ.

Чемпионат Украины. 5-й тур

Александрия – ЛНЗ 4:1

Голы: Цара, 12, 53, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 – Ассинор, 32