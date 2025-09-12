Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор
Премьер-лига
Александрия
12.09.2025 15:30 – FT 4 : 1
ЛНЗ Черкассы
Украина. Премьер лига
Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор

Фрагменты матча УПЛ

Александрия – ЛНЗ – 4:1. Дубль Цары и первая победа. Видео голов и обзор
ФК Александрия

Состоялся первый матч 5-го тура чемпионата Украины между Александрией и ЛНЗ.

Александрия выиграла со счетом 4:1 благодаря дублю Теди Цары и двум голам в компенсированное время. Это первая победа и первые очки команды в сезоне УПЛ.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В новости будут появляться видео голов и обзор матча.

Чемпионат Украины. 5-й тур

Александрия – ЛНЗ 4:1
Голы: Цара, 12, 53, Шостак, 90+1, Жонатан, 90+3 – Ассинор, 32

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан да Силва (Александрия).
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Денис Шостак (Александрия).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Марк Ассинор (ЛНЗ Черкассы).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Теди Цара (Александрия).
Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ видео голов и обзор Теди Цара Марк Ассинор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
