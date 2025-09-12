Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Александрия
12.09.2025 15:30 - : -
ЛНЗ Черкассы
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 01:37 | Обновлено 12 сентября 2025, 01:41
Александрия – ЛНЗ. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 5-го тура Украинской Премьер-лиги

ФК Александрия

В пятницу, 12-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Кирилла Нестеренко с большим ожиданием смотрела на сентябрьскую международную паузу, так как «полиграфы» с момента старта сезона не могут даже вничью сыграть со своими соперниками. В тоже самое время коллектив Виталия Пономарева наоборот лишь под этот перерыв впервые проиграл в текущей кампании, тогда как до игры против «Вереса» даже не пропускал голов. Продолжится ли неудачная серия «Александрии»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Александрия
12 сентября 2025 -
15:30
ЛНЗ Черкассы
Александрия Украинская Премьер-лига ЛНЗ Черкассы Александрия - ЛНЗ текстовая трансляция
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
