В пятницу, 12-го сентября, состоится поединок 5-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Александрия» и черкасский ЛНЗ. Матч пройдет в Александрии, на поле стадиона КСК «Ника», начало в 15:30.

Команда Кирилла Нестеренко с большим ожиданием смотрела на сентябрьскую международную паузу, так как «полиграфы» с момента старта сезона не могут даже вничью сыграть со своими соперниками. В тоже самое время коллектив Виталия Пономарева наоборот лишь под этот перерыв впервые проиграл в текущей кампании, тогда как до игры против «Вереса» даже не пропускал голов. Продолжится ли неудачная серия «Александрии»?

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – ЛНЗ, за которой можно следить в украинской версии сайта.