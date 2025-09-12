В пятом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026. В пятницу, 12 сентября, в Александрии встретятся «Александрия» и ЛНЗ. «Горожане», которые вообще еще не набирали очков в этом розыгрыше УПЛ, будут принимать черкасский клуб, который уже успел освоиться в новом сезоне.

Александрия

«Горожанам» начало этого сезона вообще будет сниться в самых страшных снах. Ведь обновленная команда под руководством Кирилла Нестеренко проиграла все шесть стартовых поединков, в том числе в Лиге конференций. Единственным светлым пятном у «Александрии» стал выход Виктора Долгого, который в поединке с «Шахтером» отразил пенальти и получил реальный шанс зацепиться за основу.

После таких результатов была высока вероятность, что Нестеренко отправят в отставку, однако боссы «Александрии» заявили, что они готовы ждать, пока игра команды стабилизируется как минимум до зимней паузы. Кроме того, «горожане» приняли решение расторгнуть контракт с Александром Беляевым, который в прошлом сезоне также внес свой вклад, чтобы добыть серебряные награды УПЛ.

Поэтому, принимая во внимание непростой старт, «Александрии» нужно уже в следующем матче брать очки, чтобы хоть как-то эмоционально поднять боевой дух. Но впереди ЛНЗ, который вряд ли будет настроен подарить очки.

К тому же матч против ЛНЗ пропустит дисквалифицированный Мигель Кампуш.

ЛНЗ

Прошлый матч с «Вересом» завершился для ЛНЗ ужасно, потому что команда мало того, что не смогла реализовать свои моменты у чужих ворот, да еще уступила, прервав беспроигрышную серию из десяти поединков подряд. К тому же, перед этой игрой подопечные Пономарева были единственными, кто еще ни разу не пропустил. Более того, поражение стало первым для ЛНЗ с середины апреля, когда команда проиграла «Шахтеру».

В период международной паузы ЛНЗ провел спарринг против «Эпицентра», в котором черкасчане уступили 1:3. Кроме того, команду покинули Фрэнсис Момо и Богдан Кушниренко, который уже успел перебраться в «Зарю».

После того, как завершились поединки сборной, УПЛ возобновилась, и теперь ЛНЗ готовится порадовать собственных болельщиков положительным результатом в игре с «Александрией».

Матч против «горожан» пропустит отбывающий дисквалификацию Назарий Муравский.

Статистика встреч

Между собой команды сыграли 4 матча, в которых оба соперника одержали по победе и дважды была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 4:3 в пользу «горожан». Последняя встреча между командами завершилась ничьей 1:1. У «Александрии» забил экс-игрок команды Александр Филиппов, а у «ЛНЗ» – Мухаррем Яшари.

Прогноз на противостояние

ЛНЗ, который в прошлый тур вряд ли планировал пойти с нулем, важно будет не подвести собственных болельщиков и порадовать их положительным результатом, выиграв у «Александрии», для которой один зачетный балл уже будет успехом. Однако команда Пономарева вряд ли будет недооценивать аутсайдера, ведь в прошлом туре с «Вересом» этот трюк сыграл с ней злую шутку. Нашим прогнозом в этой встрече будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Долгий, Ндика, Боль, Беиратче, Скорко, Шостак, Цара, Мишнев, Булеца, Туати, Кастильо

ЛНЗ: Ледвий, Драмбаев, Горин, Дайко, Пасич, Дидык, Соареш, Яшари, Танковский, Беннетт, Ассинор