Буковина и Чернигов назвали стартовые составы на матч 6-го тура Первой лиги
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00
В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. «Буковина» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов».
«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих подряд. Но затем команда Сергея Шищенко одержала три победы. В турнирной таблице Первой лиги «Буковина» занимает второе место.
«Чернигов» вернулся в Первую лигу. В четырех матчах нового сезона команда набрала три очка, обыграв на выезде «Прикарпатье». В прошлом туре «Чернигов» должен был провести матч с «Левым Берегом». Однако из-за продолжительной воздушной тревоги поединок так и не начался.
Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.
