Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Буковина и Чернигов назвали стартовые составы на матч 6-го тура Первой лиги
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 14:32 |
141
0

Буковина и Чернигов назвали стартовые составы на матч 6-го тура Первой лиги

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина» и начнется в 15:00

12 сентября 2025, 14:32 |
141
0
Буковина и Чернигов назвали стартовые составы на матч 6-го тура Первой лиги
ФК Буковина

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. «Буковина» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов».

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих подряд. Но затем команда Сергея Шищенко одержала три победы. В турнирной таблице Первой лиги «Буковина» занимает второе место.

«Чернигов» вернулся в Первую лигу. В четырех матчах нового сезона команда набрала три очка, обыграв на выезде «Прикарпатье». В прошлом туре «Чернигов» должен был провести матч с «Левым Берегом». Однако из-за продолжительной воздушной тревоги поединок так и не начался.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.

По теме:
Александрия-2 – Черноморец-2 – 1:1. Осечка лидера. Видео голов и обзор
Первая лига. Подолье и Пробой разделили очки
Бражко про хейт фанов: «Я это не воспринимаю. Сам знаю, когда плохо играю»
Чернигов чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы стартовые составы
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
Футбол | 12 сентября 2025, 15:54 0
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест
ВИДЕО. Первые слова Александра Зинченко в Ноттингем Форест

Украинский защитник присоединился к «лесникам» на правах аренды

Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Бокс | 12 сентября 2025, 08:25 4
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»
Тони БЕЛЛЬЮ: «То, что происходит в Украине – позор. Усик этого очень хочет»

Британец – о возможном бое Александра в Украине

В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Бокс | 12.09.2025, 00:21
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
В команде Усика обратились к WBO после приказа на бой с Паркером или Уордли
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Футбол | 12.09.2025, 13:55
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
Четыре гола голкиперов. Украина в матче-триллере обыграла Данию по пенальти
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Футбол | 12.09.2025, 04:01
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
Забарный принял неприятное решение после провала сборной Украины
11.09.2025, 11:26 23
Футбол
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
Майк ТАЙСОН: «Я сейчас очень осуждаю себя за это»
10.09.2025, 23:06 1
Бокс
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
11.09.2025, 13:13 4
Футбол
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
Александр УСИК: «Он победит. Это невероятно умный боксер и человек»
12.09.2025, 01:54
Бокс
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
Дэвид Хэй назвал единственного боксера, который превзошел Александра Усика
12.09.2025, 06:44
Бокс
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 18
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем