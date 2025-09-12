Буковина и Чернигов назвали стартовые составы на матч 6-го тура Первой лиги

В пятницу, 12 сентября, в Первой лиге пройдут матчи шестого тура. «Буковина» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов».

«Буковина» начала сезон с двух нулевых ничьих подряд. Но затем команда Сергея Шищенко одержала три победы. В турнирной таблице Первой лиги «Буковина» занимает второе место.

«Чернигов» вернулся в Первую лигу. В четырех матчах нового сезона команда набрала три очка, обыграв на выезде «Прикарпатье». В прошлом туре «Чернигов» должен был провести матч с «Левым Берегом». Однако из-за продолжительной воздушной тревоги поединок так и не начался.

Поединок пройдет в Черновцах на стадионе «Буковина». Начало матча в 15:00. Трансляция будет доступна на YouTube-канале ПФЛ.