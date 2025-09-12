Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Максим ГИРНЫЙ: «Желание вернуться на поле огромное»
Украина. Первая лига
12 сентября 2025, 11:38 | Обновлено 12 сентября 2025, 12:17
Максим ГИРНЫЙ: «Желание вернуться на поле огромное»

Нападающий «Буковины» приступил к тренировкам в общей группе

Максим ГИРНЫЙ: «Желание вернуться на поле огромное»
ФК Буковина. Максим Гирный

Форвард «Буковины» Максим Гирный продолжает восстановление после тяжелой травмы колена. Травму игрок получил еще во время подготовки к весенней части прошлого сезона. После длительной паузы Гирный вернулся к занятиям в общей группе.

«Если честно, после полугодовой паузы возвращение к тренировкам в общей группе – это немного необычно. Уже немного отвык от работы в командном ритме. Во время процесса восстановления колено постоянно находилось под контролем, а сейчас в тренировочных упражнениях этот контроль немного теряется. Где-то еще ощущается определенная осторожность в действиях и движениях, но со временем все наладится. Процесс восстановления продолжается – я еще не готов на все 100%. Некоторые упражнения пока не могу выполнять полноценно, постепенно пробую и смотрю, как колено реагирует на нагрузку. В общем все хорошо, но нужно еще немного времени. Возвращение на поле в официальном матче? Пока сказать с уверенностью еще не могу, ведь все зависит от того, как колено будет реагировать на нагрузку. Но желание вернуться на поле огромное, я хочу сделать это как можно скорее. С нетерпением жду того момента, когда смогу сыграть в официальном матче!», – сказал Максим Гирный.

Подолье – Пробой, Буковина – Чернигов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
БОЙКО: «До появления ЛНЗ у местных команд не было условий от слова совсем»
Первая лига. Подолье и Пробой проводят матч 6-го тура. Стартовые составы
чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы травма колена Максим Гирный
Сергей Турчак Источник: ФК Буковина
