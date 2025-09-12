Иван ТИЩЕНКО: «Каждая команда стремится отобрать у нас очки»

В матче шестого тура Первой лиги «Буковина» на своем поле сыграет с ФК «Чернигов». О подготовке к поединку рассказал полузащитник «Буковины» Иван Тищенко.

– Иван, в предыдущем матче против «Прикарпатья» ты вернулся на поле после двухматчевой дисквалификации. Повлиял ли этот перерыв на твой игровой тонус?

– Да, перерыв повлиял. Пришлось больше работать над собой, чем обычно, ведь я пропускал из-за дисквалификации две игры. Но возвращение было удачным – вышел на замену и отдал голевую передачу. Как видим, этот труд дал свой результат.

– Собственно вспомни тот момент с голевой передачей на Родиона Плаксу в конце матча в Ивано-Франковске. Что чувствовал тогда, когда мяч оказался в сетке ворот и как этот эпизод повлиял на твою мотивацию?

– Конечно, такие моменты вдохновляют. Это была моя первая голевая передача в сезоне, и главное – этот ассист принес команде три очка. В Ивано-Франковске всегда тяжело играть, так что вывезти оттуда победу – большой плюс. Надеюсь, дальше будет еще лучше.

– Как проходит подготовка к матчу с «Черниговом»? Над чем работали на тренировке?

– Сегодня поработали над тактикой, в частности над тем, как раскрывать оборону «Чернигова». Будем отрабатывать эти моменты уже в игре. Готовимся сосредоточенно, как обычно.

– Что можешь сказать о ФК «Чернигов»? Обращаешь ли внимание на их место в турнирной таблице?

– Мы не смотрим на турнирное положение в таблице, ведь сезон только начался, и все может быстро измениться. «Чернигов» – дебютант Первой лиги, но это делает их еще более мотивированными. Мы для всех команд являемся серьезным раздражителем, каждая команда стремится отобрать у нас очки. Но мы готовимся как к обычной игре.

– Из-за длительной воздушной тревоги «Чернигов» так и не сыграл матч предыдущего тура против «Левого берега». Может ли это быть для них определенным преимуществом, ведь у команды было больше времени на отдых?

– Это уже их дела, мы на этом не акцентируем особое внимание. Мы сосредотачиваемся на себе, а не на сопернике.

– В домашних матчах на старте этого сезона «Буковина» получала безумную поддержку болельщиков. Ожидаешь ли такого же в пятницу?

– Черновцы – это город, который любит футбол, и болельщики всегда отлично поддерживают свою команду. Ожидаем, что в пятницу трибуны будут такими же активными. Приглашаем всех болельщиков прийти в пятницу на матч – ваша поддержка на трибунах для нас невероятно важна!