  4. Прикарпатье – Буковина – 1:2. Плакса приносит победу. Видео голов, обзор
Первая лига
Прикарпатье
05.09.2025 13:30 – FT 1 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 16:12 | Обновлено 06 сентября 2025, 16:13
Прикарпатье – Буковина – 1:2. Плакса приносит победу. Видео голов, обзор

Подопечные Сергея Шищенко вырвали победу в концовке матча

ФК Буковина

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину» и уступило со счетом 1:2.

Первый опасный момент создали гости. На 6-й минуте Виталий Груша пробил рядом со штангой. Как оказалось, это была пристрелка. На 22-й минуте Груша открыл счет.

«Прикарпатье» отыгралось на 54-й минуте. Гол на свой счет записал Мирослав Трофимюк.

И все же «Буковина» вырвала победу. Три очка команде принес гол Родиона Плаксы на 88-й минуте.

Первая лига. 5-й тур, 5 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» – «Буковина» – 1:2

Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

События матча

89’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина.
55’
ГОЛ ! Мяч забил Myroslav Trofymiuk (Прикарпатье).
23’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Буковина.
Первая лига. 5-й тур, 6 сентября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига, 5-й тур. Агробизнес и Подолье назвали стартовые составы
Помог быстрый гол. Виктория одержала минимальную победу над Металлистом
