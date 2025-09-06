Прикарпатье – Буковина – 1:2. Плакса приносит победу. Видео голов, обзор

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину» и уступило со счетом 1:2.

Первый опасный момент создали гости. На 6-й минуте Виталий Груша пробил рядом со штангой. Как оказалось, это была пристрелка. На 22-й минуте Груша открыл счет.

«Прикарпатье» отыгралось на 54-й минуте. Гол на свой счет записал Мирослав Трофимюк.

И все же «Буковина» вырвала победу. Три очка команде принес гол Родиона Плаксы на 88-й минуте.

Первая лига. 5-й тур, 5 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» – «Буковина» – 1:2

Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

