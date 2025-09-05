Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Прикарпатье
05.09.2025 13:30 – FT 1 : 2
Буковина
Украина. Первая лига
Первая лига. В стартовом матче 5-го тура Буковина обыграла Прикарпатье

Подопечные Сергея Шищенко вырвали победу в конце матча

Первая лига. В стартовом матче 5-го тура Буковина обыграла Прикарпатье
ФК Буковина

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину».

Первый опасный момент создали гости. На 6-й минуте Виталий Груша пробил рядом со штангой. Как оказалось, это была пристрелка. На 22-й минуте Груша открыл счет.

«Прикарпатье» отыгралось на 54-й минуте. Гол на свой счет записал Мирослав Трофимюк.

И все же «Буковина» вырвала победу. Три очка команде принес гол Родиона Плаксы на 88-й минуте.

Первая лига. 5-й тур, 5 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»

«Прикарпатье» – «Буковина» – 1:2

Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск Родион Плакса Виталий Груша
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
