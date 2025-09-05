Первая лига. В стартовом матче 5-го тура Буковина обыграла Прикарпатье
Подопечные Сергея Шищенко вырвали победу в конце матча
В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге стартовала игровая программа пятого тура. «Прикарпатье» на своем поле принимало «Буковину».
Первый опасный момент создали гости. На 6-й минуте Виталий Груша пробил рядом со штангой. Как оказалось, это была пристрелка. На 22-й минуте Груша открыл счет.
«Прикарпатье» отыгралось на 54-й минуте. Гол на свой счет записал Мирослав Трофимюк.
И все же «Буковина» вырвала победу. Три очка команде принес гол Родиона Плаксы на 88-й минуте.
Первая лига. 5-й тур, 5 сентября. Ивано-Франковск, стадион «Рух»
«Прикарпатье» – «Буковина» – 1:2
Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок состоится 5 сентября и начнется в 19:00 по Киеву
Владислав гордится, что будет играть за большой клуб