Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Прикарпатье – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Прикарпатье
05.09.2025 13:30 - : -
Буковина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
Прикарпатье – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 5 сентября в 13:30 по Киеву

Прикарпатье – Буковина. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Прикарпатье

В пятницу, 5 августа состоится поединок 5-го тура Первой лиги Украины между ивано-франковским «Прикарпатье» и черновицкой «Буковиной». По киевскому времени игра начнется в 13:30.

Прикарпатье

Несмотря на хорошее усиление в межсезонье, коллектив сейчас не выглядит слишком стабильно. В первых 2-х турах нового сезона чемпионата «Прикарпатье» дважды победило 2:0 в играх против «Виктории» и «Феникса», однако уже в последующих поединках все пошло комом. Сначала клуб неожиданно уступил «Чернигову» со счетом 3:0, а затем 2:1 проиграл «Левому Берегу».

В Кубке Украины коллектив вступил совсем неудачно. В матче 1/32 финала «Прикарпатье» встречалось с любительским «Денгоффом» и по итогам основного времени между командами была зафиксирована ничья 2:2. Однако в серии пенальти со счетом 11:10 более точными оказались любители.

Буковина

После скромного старта в чемпионате коллектив начинает привыкать к стилю игры нового тренера (летом команду возглавил Сергей Шищенко) и показывать неплохие результаты. В 2-х стартовых турах Первой лиги “Буковина» сыграла вничью 0:0 против «Ингульца» и «Агробизнеса», но впоследствии смогла победить «Пробой» 4:3 и одолеть сумскую «Викторию» со счетом 2:0.

Украинский кубок (в прошлом сезоне которого черно-желтые дошли до полуфинала) «Буковина» начала со спокойной победы 3:0 над «Авангардом» на стадии 1/32 финала турнира.

Личные встречи

В последних 5 официальных играх между командами небольшое преимущество имеет «Буковина», на ее счету 2 победы. Еще в 1 игре выиграло «Прикарпатье», а 2 поединка завершились вничью.

Интересные факты

  • В последних 3 выездных играх «Буковина» дважды одержала победу и 1 раз сыграла вничью.
  • «Буковина» отличилась 6 раз в текущем сезоне чемпионата – 3-й лучший результат среди всех команд.
  • «Прикарпатье» не может сохранить ворота сухими уже в течение 3 игр подряд.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.87.

Прогноз Sport.ua
Прикарпатье
5 сентября 2025 -
13:30
Буковина
Тотал больше 2 1.87 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
Прикарпатье Ивано-Франковск Буковина Черновцы Первая лига Украины прогнозы прогнозы на футбол
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
