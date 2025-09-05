Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Прикарпатье – Буковина, Пробой – Нива Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Пробой
05.09.2025 16:00 - : -
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 13:40 | Обновлено 05 сентября 2025, 13:45
Прикарпатье – Буковина, Пробой – Нива Тернополь. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура

Прикарпатье – Буковина, Пробой – Нива Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
ФК Прикарпатье

5 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.

Первая лига. 5-й тур, 5 сентября 2025

  • 13:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
  • 16:00. Пробой Городенка – Нива Тернополь

Турнирная таблица

13:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы

16:00. Пробой Городенка – Нива Тернополь

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск смотреть онлайн Пробой Городенка Нива Тернополь
