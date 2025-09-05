05.09.2025 16:00 - : -
211
0
Прикарпатье – Буковина, Пробой – Нива Тернополь. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 сентября видеотрансляцию матчей 5-го тура
5 сентября проходят матчи 5-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Две лучшие команды повысятся в классе. Клубы, которые займут 3-е и 4-е места, проведут плей-офф с командами УПЛ.
Первая лига. 5-й тур, 5 сентября 2025
- 13:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
- 16:00. Пробой Городенка – Нива Тернополь
Турнирная таблица
13:30. Прикарпатье Ивано-Франковск – Буковина Черновцы
16:00. Пробой Городенка – Нива Тернополь
