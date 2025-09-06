Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Пробой
05.09.2025 16:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Украина. Первая лига
06 сентября 2025, 17:21 | Обновлено 06 сентября 2025, 17:23
Пробой – Нива Тернополь – 1:2. Гол и ассист Мысыка. Видеообзор матча

Команда Юрия Вирта продолжила беспроигрышную серию

НК Пробой

В пятницу, 5 сентября, в Первой лиге пройшли матчи пятого тура. НК «Пробой» на своем поле сыграл с тернопольской «Нивой».

Хозяева активно начали поединок, но пропустили первыми. На 10-й минуте Денис Резепов головой замкнул навес Марьяна Мысыка. А перед свистком на перерыв отличился уже сам Мысык.

После перерыва Богдан Оринчак сократил разницу в счете. Однако спастись от поражения «Пробой» не смог.

Первая лига. 5-й тур, 5 сентября. Городенка, стадион «Пробой-Арена»

Пробой – Нива Тернополь – 1:2

Голы: Оринчак, 61 – Резепов, 10, Мысык, 45

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

Комментарии после матча

События матча

61’
ГОЛ ! Мяч забил Богдан Орынчак (Пробой).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Марьян Мысык (Нива Тернополь).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Денис Резепов (Нива Тернополь).
Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Пробой Городенка видео голов и обзор Марьян Мысык
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
