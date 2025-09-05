Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Победы Буковины и Нивы
В пятницу состоялись два первых матча в рамках 5-го тура Первой лиги.
В первой встрече Буковина обыграла Прикарпатье 2:1, а во второй встрече Нива с тем же счетом обыграла Пробой. Тернопольская команда набрала 8 очков и поднялась в топ-4.
Топ-3 составляют Буковина (11), Черноморец (10) и Левый Берег (9).
Первая лига. 5-й тур
Пробой – Нива 1:2
Голы: Оринчак, 61 – Резепов, 10, Мысык, 45
Прикарпатье – Буковина 1:2
Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88
