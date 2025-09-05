Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Первая лига
Пробой
05.09.2025 16:00 – FT 1 : 2
Нива Тернополь
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 05 сентября 2025, 18:53
215
0

Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги

Победы Буковины и Нивы

05 сентября 2025, 18:35 | Обновлено 05 сентября 2025, 18:53
215
0
Нива поднялась в топ-4. Результаты первых матчей нового тура Первой лиги
Нива Тернополь

В пятницу состоялись два первых матча в рамках 5-го тура Первой лиги.

В первой встрече Буковина обыграла Прикарпатье 2:1, а во второй встрече Нива с тем же счетом обыграла Пробой. Тернопольская команда набрала 8 очков и поднялась в топ-4.

Топ-3 составляют Буковина (11), Черноморец (10) и Левый Берег (9).

Первая лига. 5-й тур

Пробой – Нива 1:2
Голы: Оринчак, 61 – Резепов, 10, Мысык, 45

Прикарпатье – Буковина 1:2
Голы: Трофимюк, 54 – Груша, 22, Плакса, 88

Турнирная таблица

По теме:
Родион ПЛАКСА: «Одержали победу в матче с принципиальным соперником»
Сергей ШИЩЕНКО: «Мы контролировали ход игры и события на поле»
Олег РЫПАН: «Проявили характер, но не хватило немного удачи»
Первая лига Украины Нива Тернополь Пробой Городенка Буковина Черновцы Прикарпатье Ивано-Франковск
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05 сентября 2025, 11:27 82
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер

«WBC Ультрас» записали видео в ответ на «извинения» любителя «руzzкого мира»

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 31
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

«Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине
Футбол | 05.09.2025, 18:28
«Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине
«Думал, мы подписали сына Пеле». Капитан Фулхэма высказался о Кевине
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05.09.2025, 10:05
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 07:01
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
С эмоциональным камбэком. Определен первый полуфиналист ЧМ по волейболу
С эмоциональным камбэком. Определен первый полуфиналист ЧМ по волейболу
03.09.2025, 16:37
Волейбол
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
05.09.2025, 08:22 23
Футбол
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
03.09.2025, 19:48 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем