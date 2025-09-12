Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 03:37 |
Василий Буртник отказал представителям Премьер-лиги ради чемпионов Украины

Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
ФК Динамо Киев. Василий Буртник

Киевское «Динамо» сумело выиграть конкуренцию за центрального защитника Василия Буртника в борьбе с другими командами Украинской Премьер-лиги.

«Бело-синие» арендовали 23-летнего футболиста, контракт которого принадлежит тернопольской «Ниве», на один сезон. Главный тренер киевского клуба Александр Шовковский расчитывает, что украинец поможет «Динамо», так как клубу предстоит играть в чемпионате, Кубке Украины и ЛИге конференций.

По информации источника, в услугах Буртника были заинтересованы несколько команд элитного дивизиона (например, львовские «Карпаты»), однако в итоге защитник принял решение присоединиться к чемпионам Украины.

Буртник в своей профессиональной карьере выступал за УФК «Львов», «Прикарпатье», «Нику-05», «Ольховцы» и «Реверу 1905». В августе нынешнего года присоединился к тернопольской «Ниве» на правах свободного агента.

В сезоне 2025/26 провел четыре матча в Первой лиге и один поединок в Кубке Украины, в которых записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость защитника составляет 150 тысяч евро.

Динамо Киев Нива Тернополь Василий Буртник трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Николай Титюк
