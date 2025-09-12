Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Судаков впечатлил партнеров и тренера Бенфики на первой тренировке
Португалия
12 сентября 2025, 03:07 |
Судаков впечатлил партнеров и тренера Бенфики на первой тренировке

Полузащитник сборной Украины может дебютировать за новый клуб 12 сентября

Instagram. Георгий Судаков

В пятницу, 12 сентября, состоится матч пятого тура чемпионата Португалии, в котором встретятся «Бенфика» и «Санта-Клара».

За день до этой игры главный тренер лиссабонского клуба Бруну Лаже провел заключительную тренировку, на которой собрал всех доступных игроков. В расположение команды прибыли новички, которые были приобретены во время летнего трансферного окна; футболисты, которые выступали в национальных сборных и те, кто международную паузу провел на клубной базе.

Первые занятия провел и полузащитник сборной Украины Георгий Судаков, который перебрался в Португалию из донецкого «Шахтера». В одном из соревнований наставник «орлов» решил проверить своих подопечных на точность ударов – лучшим в этом компоненте оказался украинский футболист, который поразил мастерством и техникой и Лаже, и своих новых партнеров.

Главный тренер «орлов» признался после тренировки, что не хотел сильно загружать Судакова, так как игрок провел два матча (173 минуты) в составе сборной Украины. Бруну сообщил, что Георгий «находится в режиме восстановления» после тяжелой международной паузы.

По теме:
ФОТО. Доннарумма провел первую тренировку в составе Манчестер Сити
Бенфика – Санта-Клара. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
чемпионат Португалии по футболу Бенфика Георгий Судаков Бруну Лаже тренировка
Николай Титюк Источник: A Bola
