ФОТО. Девушка экс-звезды Реала поделилась голыми снимками. Огонь

Девушка сербского футболиста Луки Йовича снова взорвала Instagram.

Модель и бизнесвумен София Милошевич устроила откровенную съемку у бассейна с видом на море в купальнике от Dior.

София позировала на лестнице, а затем развязала верхнюю часть купальника, чем покорила 586 тысяч подписчиков.

В комментариях ей писали: «Потрясающая», «Самая горячая мамочка», «Сексуальная королева».

Сейчас пара живет в роскошных апартаментах в Афины. Напомним, что Йович сейчас играет за местный АЕК.

Ранее София встречалась с теннисистом Виктором Троицким и футболистом Адемом Льяичем.