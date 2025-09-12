ФОТО. Девушка экс-звезды Реала поделилась голыми снимками. Огонь
Девушка Луки Йовича обожает провоцировать публику
Девушка сербского футболиста Луки Йовича снова взорвала Instagram.
Модель и бизнесвумен София Милошевич устроила откровенную съемку у бассейна с видом на море в купальнике от Dior.
София позировала на лестнице, а затем развязала верхнюю часть купальника, чем покорила 586 тысяч подписчиков.
В комментариях ей писали: «Потрясающая», «Самая горячая мамочка», «Сексуальная королева».
Сейчас пара живет в роскошных апартаментах в Афины. Напомним, что Йович сейчас играет за местный АЕК.
Ранее София встречалась с теннисистом Виктором Троицким и футболистом Адемом Льяичем.
