12-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Каспер Рууд из Норвегии впервые станет отцом.

У Каспера и его девушки Марии Галлигани родится дочка:

«Команда растет. Увидимся в следующем году, малышка»

Рууд и Галлигани вместе 7 лет. В ноябре 2024 года Каспер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.

Последним турниром Рууда был US Open 2025. Во втором раунде он в пяти сетах проиграл Рафаэлю Коллиньону.

ФОТО. 12-й номер рейтинга ATP со своей невестой ждут первого ребенка