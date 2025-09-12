Другие новости12 сентября 2025, 15:34 |
ФОТО. 12-й номер рейтинга ATP со своей невестой ждут первого ребенка
Каспер Рууд впервые станет отцом, в прошлом году он сделал предложение Марии Галлигани
12-я ракетка мира в мужском одиночном разряде Каспер Рууд из Норвегии впервые станет отцом.
У Каспера и его девушки Марии Галлигани родится дочка:
«Команда растет. Увидимся в следующем году, малышка»
Рууд и Галлигани вместе 7 лет. В ноябре 2024 года Каспер сделал своей возлюбленной предложение руки и сердца.
Последним турниром Рууда был US Open 2025. Во втором раунде он в пяти сетах проиграл Рафаэлю Коллиньону.
