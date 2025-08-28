ВИДЕО. Как финалист 2022 года проиграл 107-й ракетке во 2-м раунде US Open
12-й сеяный Каспер Рууд уступил Рафаэлю Коллиньону в 1/32 финала мейджора в США
Вечером 27 августа норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 12) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В 1/32 финала Рууд, который в 2022 году играл в финале US Open, в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 107-й ракетки мира Рафаэля Коллиньона (Бельгия).
US Open 2025. 1/32 финала
Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия) [12] – 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5
Это была первая встреча соперников.
Коллиньон на мейджоре в Нью-Йорке добыл свои первые победы на Grand Slam. В первом круге он выбил Даниэля Элахи Галана. Также для Рафаэля эта виктория стала первой над теннисистом из топ-50 рейтинга ATP.
Следующим соперником Коллиньона будет 20-й сеяный Иржи Легечка из Чехии.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фран Гонсалес переведен в «Реал Мадрид Кастилья»
Лука Мейреллис на грани перехода в украинский клуб