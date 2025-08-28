Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
US Open
28 августа 2025, 13:15 |
ВИДЕО. Как финалист 2022 года проиграл 107-й ракетке во 2-м раунде US Open

12-й сеяный Каспер Рууд уступил Рафаэлю Коллиньону в 1/32 финала мейджора в США

28 августа 2025, 13:15 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд и Рафаэль Коллиньон

Вечером 27 августа норвежский теннисист Каспер Рууд (АТР 12) завершил выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В 1/32 финала Рууд, который в 2022 году играл в финале US Open, в пяти сетах потерпел сенсационное поражение от 107-й ракетки мира Рафаэля Коллиньона (Бельгия).

US Open 2025. 1/32 финала

Рафаэль Коллиньон (Бельгия) – Каспер Рууд (Норвегия) [12] – 6:4, 3:6, 3:6, 6:4, 7:5

Это была первая встреча соперников.

Коллиньон на мейджоре в Нью-Йорке добыл свои первые победы на Grand Slam. В первом круге он выбил Даниэля Элахи Галана. Также для Рафаэля эта виктория стала первой над теннисистом из топ-50 рейтинга ATP.

Следующим соперником Коллиньона будет 20-й сеяный Иржи Легечка из Чехии.

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
