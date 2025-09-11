Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Молдовы попрощалась с тренером
11 сентября 2025, 19:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 20:00
Сергей Клещенко покинул пост тренера сборной Молдовы

ФМФ. Сергей Клещенко

Сергей Клещенко покинул пост главного тренера сборной Молдовы. Об этом сообщает Федерация молдавского футбола.

53-летний специалист подал в отставку после матча квалификации чемпионата мира с Норвегией, в котором Молдова потерпела поражение со счетом 1:11.

Сергей Клещенко возглавил сборную Молдовы зимой 2021 года. До этого он работал в качестве ассистента главного тренера сборной Молдовы Роберто Бордина. С весны 2019 году Сергей работал тренером сборной Молдовы U-21.

сборная Молдовы по футболу отставка
Даниил Кирияка Источник: Федерация футбола Молдовы
