ОФИЦИАЛЬНО. Сборная Молдовы попрощалась с тренером
Сергей Клещенко покинул пост тренера сборной Молдовы
Сергей Клещенко покинул пост главного тренера сборной Молдовы. Об этом сообщает Федерация молдавского футбола.
53-летний специалист подал в отставку после матча квалификации чемпионата мира с Норвегией, в котором Молдова потерпела поражение со счетом 1:11.
Сергей Клещенко возглавил сборную Молдовы зимой 2021 года. До этого он работал в качестве ассистента главного тренера сборной Молдовы Роберто Бордина. С весны 2019 году Сергей работал тренером сборной Молдовы U-21.
