Португалия
11 сентября 2025, 17:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:22
Тренер Бенфики похвалил Судакова: «Мне это нравится в нем»

Лаже доволен универсализмом украинца

11 сентября 2025, 17:59 | Обновлено 11 сентября 2025, 18:22
Тренер Бенфики похвалил Судакова: «Мне это нравится в нем»
ФК Бенфика

Игрок сборной Украины Георгий Судаков вернулся в расположение Бенфики после матчей национальной команды и готовится к дебюту в составе Орлов.

О ситуации Судакова рассказал тренер Бенфики Бруну Лаже.

«Дрон попал в дом Судакова? Мы обсудили с Георгием эту ситуацию. Печально, что такое происходит, но, мне кажется, Судаков уже восстановился после этого. Самое важное – его семья в безопасности, они счастливы вместе. Георгий успел немного пообщаться с новыми партнерами».

«Мне нравится, что Судакова можно использовать на многих позициях: и в центре поля, и атакующим хавбеком под форвардами и даже на флангах. Всегда хорошо, когда есть такой универсализм», – сказал Лаже.

Дебют Судакова в Бенфике может состояться в завтрашнем матче чемпионата Португалии против Санта Клары.

