Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Украинский фулбек «Ноттингем Форест» Александр Зинченко не сыграет в этом матче. Согласно правилам Английской ассоциации, футболист не имеет права играть против команды, которой принадлежит его контракт.

В прошлом трансферном окне «Ноттингем» арендовал Александра в последние минуты у «Арсенала».