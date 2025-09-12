Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Александр не может выйти против команды, которой принадлежит его контракт
В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест».
Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».
Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.
Украинский фулбек «Ноттингем Форест» Александр Зинченко не сыграет в этом матче. Согласно правилам Английской ассоциации, футболист не имеет права играть против команды, которой принадлежит его контракт.
В прошлом трансферном окне «Ноттингем» арендовал Александра в последние минуты у «Арсенала».
