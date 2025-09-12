Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Англия
12 сентября 2025, 00:10 |
230
0

Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина

Александр не может выйти против команды, которой принадлежит его контракт

12 сентября 2025, 00:10 |
230
0
Зинченко не сыграет в следующем матче АПЛ за Ноттингем. Известна причина
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

В субботу, 13 сентября, состоится матч 4-го тура чемпионата Английской Премьер-лиги, в котором встретятся лондонский «Арсенал» и «Ноттингем Форест».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Эмирейтс».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 14:30 по киевскому времени.

Украинский фулбек «Ноттингем Форест» Александр Зинченко не сыграет в этом матче. Согласно правилам Английской ассоциации, футболист не имеет права играть против команды, которой принадлежит его контракт.

В прошлом трансферном окне «Ноттингем» арендовал Александра в последние минуты у «Арсенала».

По теме:
ВИДЕО. Трабзонспор оригинально представил Онану
Провальная трансферная стратегия. 12 игроков покинули Арсенал за копейки
ФОТО. Доннарумма провел первую тренировку в составе Манчестер Сити
Ноттингем Форест Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Александр Зинченко Арсенал - Ноттингем Форест аренда игрока
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11 сентября 2025, 13:13 1
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина

Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Футбол | 11 сентября 2025, 07:07 7
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба
Эвертон получил официальное предложение по Миколенко от топового клуба

Украинцем интересуются итальянские гранды – «Наполи» и «Интер»

Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Футбол | 11.09.2025, 10:26
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Известный эксперт спрогнозировал ближайшие отставки тренеров в УПЛ
Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году
Футбол | 11.09.2025, 23:41
Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году
Реал выбрал двух звезд, подписанных в 2026 году
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Футбол | 11.09.2025, 17:39
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
У сборной Франции проблемы со Стад де Франс. Почему Украина там не сыграет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
Усик назвал победителя супербоя Кроуфорд – Альварес
11.09.2025, 17:30 4
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 2
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
УОРРЕН: «Победитель этого боя получит все. Станет чемпионом хевивейта»
10.09.2025, 22:30
Бокс
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
10.09.2025, 00:45 2
Другие виды
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
ЧМ по легкой атлетике. Известны все соперницы Магучих, Левченко и Табашник
11.09.2025, 19:05 3
Другие виды
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем