Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Другие новости
11 сентября 2025, 14:11 |
69
0

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 сентября
ФК Левый Берег

В четверг, 11 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Феникс-Мариуполь – Левый Берег

Ggbet 3.58 – 2.92 – 2.09

19:00 Влазния (Ж) – Колос (Ж)

Ggbet 2.13 – 3.48 – 2.93

20:30 Ворскла (Ж) – Левен (Ж)

Ggbet 4.85 – 4.05 – 1.55

ТЕННИС

14:30 Теодора Костович – Александра Олейникова

Ggbet 2.23 – 1.61

ГАНДБОЛ

21:45 Барселона – ГОГ

Ggbet 1.10 – 21.00 – 12.20

РЕКЛАМА 21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗЫВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

