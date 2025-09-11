СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 11 сентября

В четверг, 11 сентября, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

16:00 Феникс-Мариуполь – Левый Берег

3.58 – 2.92 – 2.09

19:00 Влазния (Ж) – Колос (Ж)

2.13 – 3.48 – 2.93

20:30 Ворскла (Ж) – Левен (Ж)

4.85 – 4.05 – 1.55

ТЕННИС

14:30 Теодора Костович – Александра Олейникова

2.23 – 1.61

ГАНДБОЛ

21:45 Барселона – ГОГ

1.10 – 21.00 – 12.20

