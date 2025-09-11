ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в 74 нарушениях регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.

«Сегодня, 11 сентября, FA выдвинула футбольному клубу «Челси» обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков.

Всего против «Челси» было выдвинуто 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов 2010/11 по 2015/16. «Челси» должен ответить до 19 сентября 2025 года», – сообщила ассоциация.

В ноябре 2023 года британские СМИ сообщили, чт лондонский клуб мог нарушать финансовый фейр-плей с помощью бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Тогда утверждалось, что представители «Челси» незаконно платили агентам Эдена Азара, Нголо Канте, Виллиана, Самюэля Это'О.