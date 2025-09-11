Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях
Англия
11 сентября 2025, 13:49 |
219
1

ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях

Лондонский клуб подозревается в намеренном нарушении финансового фейр-плей

11 сентября 2025, 13:49 |
219
1
ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Челси

Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в 74 нарушениях регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.

«Сегодня, 11 сентября, FA выдвинула футбольному клубу «Челси» обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков.

Всего против «Челси» было выдвинуто 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов 2010/11 по 2015/16. «Челси» должен ответить до 19 сентября 2025 года», – сообщила ассоциация.

В ноябре 2023 года британские СМИ сообщили, чт лондонский клуб мог нарушать финансовый фейр-плей с помощью бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Тогда утверждалось, что представители «Челси» незаконно платили агентам Эдена Азара, Нголо Канте, Виллиана, Самюэля Это'О.

По теме:
Стало известно, сколько заработали игроки Азербайджана за ничью с Украиной
Английский клуб продлит контракт с украинцем без согласия самого игрока
Айвен ТОУНИ: «Для меня чемпионат Саудовской Аравии на уровне с АПЛ»
Футбольная ассоциация Англии чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Челси Эден Азар Н'Голо Канте Виллиан Самюэль Это'о финансы фейр-плей
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана
Футбол | 11 сентября 2025, 13:30 0
Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана
Судаков обратился к умершему отцу после гола в ворота Азербайджана

Полузащитник сборной Украины посвятил забитый мяч ближайшему родственнику

Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Футбол | 10 сентября 2025, 18:41 21
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва
Бывший вратарь сборной Украины встал на защиту Реброва

За результат несут ответственность и футболисты

МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Футбол | 10.09.2025, 20:06
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
Обладатели второго шанса: 8 звездных игроков в арендах
Футбол | 11.09.2025, 08:59
Обладатели второго шанса: 8 звездных игроков в арендах
Обладатели второго шанса: 8 звездных игроков в арендах
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Футбол | 10.09.2025, 17:15
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Рука Зинченко. Экс-арбитр ФИФА оценил пенальти в ворота сборной Украины
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Harun Bakircioğlu
Перевожу на человеческий: Английская ассоциация выбрала клуб, с которого она срубит бабла в этом сезоне. В прошлом году (причем тоже в сентябре) это был Сити, назначили суд века по 115 пунктам нарушений с 2010 года. И что? И пшик, втихаря откупились, даже не сообщалось, чем закончился этот "суд века".
https://sport.ua/news/704006-protsess-stoletiya-v-apl-nachinaetsya-sud-nad-
manchester-siti
Ответить
0
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо назначило нового тренера. Он играл за сборную Украины
09.09.2025, 16:12 60
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
ЛЕОНЕНКО: «Это лучший игрок сборной Украины. Не понял, почему продали»
10.09.2025, 06:48 1
Футбол
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Азербайджана
09.09.2025, 17:40 72
Футбол
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
09.09.2025, 21:20 20
Футбол
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
Назван самый богатый теннисист в истории. Алькарас – 6-й, кто лидер?
10.09.2025, 04:02
Теннис
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
Хацкевич назвал трех игроков, из-за которых Украина опозорилась в Баку
11.09.2025, 07:36 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем