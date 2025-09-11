ОФИЦИАЛЬНО. Английская ассоциация обвинила Челси в 74 нарушениях
Лондонский клуб подозревается в намеренном нарушении финансового фейр-плей
Футбольная ассоциация Англии (FA) обвинила лондонский «Челси» в 74 нарушениях регламента об агентах, работе с посредниками и инвестициях третьих лиц в игроков с 2009 по 2022 год.
«Сегодня, 11 сентября, FA выдвинула футбольному клубу «Челси» обвинения в нарушении положений J1 и C2 регламента Футбольной ассоциации Англии о футбольных агентах, положений A2 и A3 о работе с посредниками и положений A1 и B3 об инвестициях третьих лиц в игроков.
Всего против «Челси» было выдвинуто 74 обвинения. Действия, ставшие предметом обвинений, охватывают период с 2009 по 2022 год и в основном связаны с событиями, произошедшими в период с сезонов 2010/11 по 2015/16. «Челси» должен ответить до 19 сентября 2025 года», – сообщила ассоциация.
В ноябре 2023 года британские СМИ сообщили, чт лондонский клуб мог нарушать финансовый фейр-плей с помощью бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Тогда утверждалось, что представители «Челси» незаконно платили агентам Эдена Азара, Нголо Канте, Виллиана, Самюэля Это'О.
Chelsea have been charged with 74 breaches of the FA’s Agent Regulation rules between 2009 and 2022.— Ben Jacobs (@JacobsBen) September 11, 2025
These relate primarily to the period 2010/11-2015/16 under Roman Abramovich. Chelsea have until 19 September to answer. pic.twitter.com/7BDHUN8xsF
