Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Италия
11 сентября 2025, 14:15 |
Игрок Наполи согласился переехать в москву. Романо подтвердил

Матия Попович может продолжить карьеру в цска

Игрок Наполи согласился переехать в москву. Романо подтвердил
Getty Images/Global Images Ukraine. Матия Попович

Московский ЦСКА интересуется сербским полузащитником итальянского «Наполи» Матией Поповичем, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже согласовали между собой условия трансфера 19-летнего футболиста. Помимо денег за сам переход, «Наполи» сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2024/25 Матия Попович провел 26 матчей за «Наполи» U-20, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.

ОФИЦИАЛЬНО. Клуб российского блоггера подписал украинца из Жироны
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб УПЛ отпустил скандальную звезду в европейскую команду
Клуб, который продал игрока в киевское Динамо, отстранен от всех турниров
ЦСКА Москва Наполи трансферы трансферы Серии A Фабрицио Романо чемпионат россии по футболу
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
