Игрок Наполи согласился переехать в москву. Романо подтвердил
Матия Попович может продолжить карьеру в цска
Московский ЦСКА интересуется сербским полузащитником итальянского «Наполи» Матией Поповичем, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы уже согласовали между собой условия трансфера 19-летнего футболиста. Помимо денег за сам переход, «Наполи» сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока.
В сезоне 2024/25 Матия Попович провел 26 матчей за «Наполи» U-20, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.
🚨 EXCL: CSKA Moscow agree deal to sign Matija Popović from Napoli after Partizan Belgrade move collapsed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2025
Understand Napoli will also keep 10% sell-on clause for Popović. pic.twitter.com/V27FaoY4nO
