Игрок Наполи согласился переехать в москву. Романо подтвердил

Московский ЦСКА интересуется сербским полузащитником итальянского «Наполи» Матией Поповичем, сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы уже согласовали между собой условия трансфера 19-летнего футболиста. Помимо денег за сам переход, «Наполи» сохранит за собой 10% от будущей перепродажи игрока.

В сезоне 2024/25 Матия Попович провел 26 матчей за «Наполи» U-20, отличившись 11 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро.