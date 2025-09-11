Бывший тренер сборных Украины объяснил, чего не хватало украинцам в Баку

Бывший вратарь «Динамо» Владимир Цыткин, который затем работал со сборными Украины всех возрастов в беседе с корреспондентом Sport.ua рассказал, почему подопечным Сергея Реброва не удалось победить в поединке отборочного цикла ЧМ 2026 года с азербайджанцами (1:1).

– Знаете, прошло уже достаточно много времени после окончания поединка в Баку, а мне до сих пор не понятно, как наши ребята умудрились не обыграть такую ​​слабую сборную, как азербайджанская. Ведь в течение матча создавалось впечатление, что хозяева, хотя и были максимально мотивированы, остались довольны даже проигрышем с минимальным счетом.

– Возможно, азербайджанцы удивили гостей какими-то тактическими заготовками?

– Об этом не может даже быть речи. Все знали, что хозяева будут действовать вторым номером, сосредоточив большие силы на подступах к штрафной. В таких обстоятельствах важно было проявлять активность на флангах, а ее как раз и не было. Возьмем хотя бы левый фланг, за который снова отвечал Георгий Судаков.

Поскольку это не его любимая позиция, то не удивительно, что его словно магнитом тянуло ближе к средней зоне. Похоже, это тренерский штаб учел и Судакова часто страховали Артем Бондаренко и Александр Зинченко, однако им не хватало взаимопонимания и до угроз владением хозяев дело не доходило.

– Если фланги «молчали», то, пожалуй, стоило сосредоточиться на поиске кратчайшего пути к воротам азербайджанцев с помощью разрезных передач?

– Правильное замечание, но это на словах все просто. Часто гости внутри поля вынуждены были заниматься скучной перетасовкой, ведь банально не знали, как «подобрать ключи» к насыщенной обороне.

– Почему тогда партнеры не искали длинными передачами Ваната?

– Это уже вопрос к тренерскому штабу, но и здесь возникали трудности, потому что Ванату редко удавалось находить свободные зоны в оборонных редутах. Вообще, кто среди наших больше разочаровал, то именно Ванат. Для меня остается загадкой почему в игровом эпизоде ​​в дебюте матча он не стал бороться до конца, а упал как подкошенный, когда почувствовал руку соперника на своем плече. Да, контакт был, за такие нарушения в УПЛ наказывают пенальти, а на международной арене – не всегда.

Или это падение в штрафной выбило из колеи Владислава, однако в дальнейшем он был малозаметен. Но хуже всего, что даже на фоне медленных азербайджанцев украинская сборная не производила впечатление скоростной. А трусцой сложно создать угрозы хорошо настроенному сопернику. Надо Сергею Реброву делать выводы.

Помнится, однажды именитый футболист Феликс Магат, который потом успешно тренировал немецкий «Гамбург», после неудачной игры своих подопечных назначил тренировку на шесть утра следующего дня. Когда все собрались в центре поля, то в окружении своих молчаливых футболистов на протяжении 90 минут не проронил ни слова. После этого анализ игры уместился в две фразы: «Вот так вы вчера простояли весь матч. Надеюсь, что такого больше не повторится».

Думаю, что Реброву следовало бы последовать примеру своего немецкого коллеги и так оригинально объяснить подопечным, как не надо играть.

– Тогда напоследок, как вы оцениваете шансы украинской сборной занять второе место в своей группе?

– Ситуация не критическая, но сложная. Чтобы нивелировать неожиданную потерю очков в Баку нужно в глазных баталиях с исландцами показать лучший результат. Сделать это будет трудно, ведь в матчах с азербайджанцами и французами исландцы произвели сильное впечатление. Достаточно сказать, что в Париже они действовали с позиции силы, многое умело прессинговали и если бы не спорный пенальти, то могли не проиграть «звездным» хозяевам. И ничего не остается, как только радоваться Исландии, где при малочисленном населении успевают находить талантливых футболистов.

Кстати, нашим «козырем» может стать возвращение в строй перед матчем с исландцами нескольких травмированных игроков, что обострит конкуренцию за место в стартовом составе. Это всегда идет на пользу.