  4. Обладатели второго шанса: 8 звездных игроков в арендах
Германия
11 сентября 2025, 08:59 |
576
2

Рассказываем об игроках, которые могут перезапустить карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Летнее трансферное окно получилось насыщенным и богатым на события. «Ливерпуль» разорвал рынок, подписав сразу двух игроков по цене выше 100 млн евро, да и практически все члены «большой шестерки» АПЛ работали активно. Клубы из других чемпионатов тоже усиливались по возможности. Примечательно, что минувшим летом было много не только полноценных подписаний, но и аренд. Это особенно актуально для тех игроков, которым нужна перезагрузка.

Далее – 8 таких звездных футболистов.

Николас Джексон (из «Челси» в «Баварию»)

Неплохой, но довольно дорогой трансфер для «Баварии». Мюнхенцы арендовали игрока за 16,5 млн евро – это большая сумма. Более того, это четвертая самая дорогая арендная сделка в истории. У «рекордмайстра» еще и обязательство выкупа футболиста за 65 миллионов. Сделка дорогая, учитывая, что Джексон – нестабильный игрок.

Он может забивать в нескольких матчах подряд, после чего провести по 4-5 «сухих» поединков. Реализация у Николаса тоже не на самом высоком уровне, из-за чего эксперты часто подвергали сомнению его статус, уровень и соответствие топ-клубу. Тем не менее чемпионы Германии очень хотели заполучить сенегальца на подмену (или на помощь) Гарри Кейну. Такое доверие – шанс для 24-летнего нападающего подтвердить свое право на место в топ-клубе.

Расмус Хойлунд (из «Манчестер Юнайтед» в «Наполи»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Летом 2023 года Хойлунд переходил из «Аталанты» в «Манчестер Юнайтед» в статусе одного из перспективных молодых форвардов. Через 2 года Расмус покинул «МЮ» в статусе нападающего с очень сомнительными перспективами. 14 голов за 2 сезона в Премьер-лиге – слабый показатель для игрока, за которого заплатили почти 80 млн евро.

Теперь 22-летний датчанин возвращается в Италию, где попытается начать все сначала. С одной стороны, знакомый чемпионат – это хорошо. С другой, Хойлунд перешел в стан действующего чемпиона, где нужно заменить лучшего бомбардира команды – Ромелу Лукаку. Это уже серьезная задача и большое давление. Но Расмус обязан справиться, если хочет закрепиться на топ-уровне.

Маркус Рэшфорд (из «Манчестер Юнайтед» в «Барселону»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Уход Рэшфорда из «МЮ» назревал давно. Маркус лишь периодами показывал то, что от него ожидали, не был стабильным, да и в целом, кажется, пересидел свое время на «Олд Траффорд». Сначала англичанин съездил на полгода в «Астон Виллу». Получилось, в принципе, неплохо – 2 гола и 2 ассиста в 10-ти матчах АПЛ, но этого было недостаточно, чтобы «львы» попытались выкупить игрока.

После этого 27-летний вингер получил большой шанс в «Барселоне». Важнейший шанс для перезапуска карьеры. Но получится ли его реализовать – вопрос открытый. Во атакующей линии каталонцев у Рэшфорда серьезная конкуренция: Роберт Левандовски, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес. Пока Маркус не впечатляет, но сезон длинный, возможности еще будут.

Джейдон Санчо (из «Манчестер Юнайтед» в «Астон Виллу»)

Еще один игрок «МЮ», которому не нашлось места в клубе. После скандала с Эриком тен Хагом сообщалось, что Санчо вернется в «Юнайтед» в случае ухода специалиста. Голландец ушел, но Джейдон так и не вернулся. Летом 2021 года англичанин перешел к манкунианцам из дортмундской «Боруссии» за 85 млн евро. С тех пор он забил всего 9 мячей за «МЮ» в АПЛ, а потом поссорился с тренером, после чего вернулся в «Боруссию» на полгода и провел сезон в «Челси» на правах аренды.

Ни там, ни там Санчо не впечатлял. Теперь 25-летний вингер получил новый шанс – в «Астон Вилле». «Львы» как раз буксуют в атаке, не забив ни одного гола в первых трех матчах сезона Премьер-лиги. Джейдон в его лучшей версии может и забивать, и создавать моменты – это то, что сейчас нужно его новой команде. Санчо должен воспользоваться возможностью, поскольку попал в команду, которая нуждается в его лучших качествах.

Джек Грилиш (из «Манчестер Сити» в «Эвертон»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Переход Грилиша в «Манчестер Сити» изначально вызывал вопросы, учитывая, что «горожане» заплатили «Астон Вилле» за игрока 117,5 млн евро летом 2021 года. С тех пор этот ценник постоянно висел на спине у Джека, который испытывал огромное давление. Сезон 2022/23, в котором «Сити» выиграл требл, стал лучшим для англичанина на «Этихаде», но и тогда он набрал скромные 5+7 в АПЛ по системе гол+пас.

Минувшая кампания с одним голом и одним ассистом в Премьер-лиге стала провальной для Грилиша. Нужно было что-то менять и 29-летний вингер оказался в «Эвертоне», где обрел прежнего себя. Четыре результативные передачи в трех матчах АПЛ – замечательный показатель. Джеку важно оказаться в правильной команде и тогда он будет показывать свои лучшие качества. Похоже, с «ирисками» он угадал.

Александр Зинченко (из «Арсенала» в «Ноттингем Форест»)

Прошлый сезон стал худшим для Зинченко в «Арсенале» практически по всем показателям. Во-первых, количество матчей в АПЛ с его участием сократилось из 27 до 15. Во-вторых, игровое время снизилось до 34 минут за матч. В-третьих, в плане результативности Александр отличился только одним ассистом в Премьер-лиге. Были травмы, а также периоды, в которые 28-летний украинец проводил по 4-5 матчей подряд в запасе.

Учитывая сложившуюся ситуацию, аренда – логичный шаг. При этом переход в «Ноттингем Форест» – достаточно интересный. «Лесники» предельно ориентированы на оборону, что не очень подходит для Зинченко, который лучше действует с мячом, чем без него. При этом в атаке «Форест» активно действует через левый фланг – удобный для Александра. Так что может с этого что-то и получится.

Николо Дзаньоло (из «Галатасарая» в «Удинезе»)

Getty Images/Global Images Ukraine

Некогда один из главных молодых талантов Италии в последнее время так часто меняет клубы, что сложно уследить за его карьерой. Зимой 2023 года Дзаньоло покинул «Рому» со скандалом и перешел в «Галатасарай», но надолго там не задержался. В сезоне 2023/24 Николо выступал в составе «Астон Виллы» на правах аренды, но «львы» не стали его выкупать.

Первую половину прошлой кампании итальянец провел в «Аталанте», вторую – в «Фиорентине», но нигде не закрепился, а в мае еще и вляпался в скандал, подравшись с молодыми игроками «Ромы». После этого казалось, что «Галатасарай» уже никуда не сможет пристроить итальянца, но в последний момент игрока подхватил «Удинезе». Не самый статусный клуб для 26-летнего хавбека, но хорошее место, чтобы остепениться и взяться за ум.

Альваро Мората (из «Милана» в «Комо»)

В последнее время Мората нигде надолго не задерживается. Летом 2024 года Альваро перешел в «Милан» по большому желанию тогдашнего наставника «россонери» Паулу Фонсеки. Однако в конце того же года «красно-черные» уволили специалиста, назначив на его место Сержиу Консейсау.

Испанец не сработался с новым тренером и ушел в «Галатасарай». Летом опытный нападающий покинул и турецкий клуб, обвинив его публично в невыполнении обязательств. При этом в «Милан» Мората не вернулся. Новым клубом 32-летнего форварда стал «Комо». Не то чтобы Альваро должен что-то кому-то доказывать или прямо перезагружать карьеру, но хочется, чтобы чемпион Европы еще заявил о себе на клубном уровне.

Сергей ЗАВАЛКО

Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
FunnyCat_____
Чисто гипотетически Джексон и Хойлунд- остальные уже не будут, скорее всего играть на наивысшем  уровне 
Dnipro87
Як ви вже задовбали називати гравців нашої збірної зірками! Де Зінченко зірка? На лавці в кожній команді, чи на полі проти Азербайджану? Може , якби його , як шкідливого кота , отмутузити за ці результати, то грати почне. І інших наших "зірок" теж.
