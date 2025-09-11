Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Испания – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
Пляжный футбол
Испания – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 17:45 матч 2-го тура Суперфинала Евролиги

Испания – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE
BSWW

Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко выступает в Суперфинале Евролиги-2025.

11 сентября в 17:45 в матче 2-го тура встречаются сборные Испания и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. 9 сентября Украина переиграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5).

Также Украина в группе сыграет с Данией (12 сентября). Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.

Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины

Результаты 1–2 туров

Турнирная таблица

Швейцария – Украина. Суперлига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Видеотрансляцию проводит телеканал Sport1

По теме:
Ключевой игрок сборной не смог уехать из Украины: «Все мы знаем...»
«Сезонный вид спорта». Игрок сборной – о проблемах пляжного футбола
Тренер сборной Украины ответил на критику из-за русского языка
пляжный футбол сборная Украины по пляжному футболу Николай Костенко Евролига по пляжному футболу смотреть онлайн Испания - Украина сборная Испании по пляжному футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
