Испания – Украина. Евролига по пляжному футболу. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 11 сентября в 17:45 матч 2-го тура Суперфинала Евролиги
Cборная Украины по пляжному футболу под руководством Николая Костенко выступает в Суперфинале Евролиги-2025.
11 сентября в 17:45 в матче 2-го тура встречаются сборные Испания и Украины.
Соревнования проходят с 9 по 14 сентября в итальянском Виареджо. 9 сентября Украина переиграла Швейцарию (5:4), а Испания оказалась сильнее Дании (7:5).
Также Украина в группе сыграет с Данией (12 сентября). Две лучшие команды из обеих групп выйдут в полуфиналы, остальные сборные разыграют 5–8 места.
Евролига-2025. Суперфинал. Мужчины
Результаты 1–2 туров
Турнирная таблица
