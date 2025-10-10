Молодежные турниры10 октября 2025, 18:01 | Обновлено 10 октября 2025, 19:07
Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore
Признание получил Владислав Кисиль
Статистический портал SOfaScore обнародовал символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира U-20.
Завершились матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определены восемь четвертьфиналистов.
В 1/8 финала Украина уступила Испании, но защитник Владислав Кисиль удостоился попадания в символическую сборную с оценкой 7.7.
Символическая сборная 1/8 финала чемпионата мира U-20 от SofaScore:
- Вратарь: Эйнар Фраускангер (Норвегия)
- Защитники: Владислав Кисиль (Украина), Исмаэль Бауф (Марокко), Лукас Кинтана (Парагвай)
- Полузащитники: Ник Тсарикис (США), Бенжамин Кремасчи (США), Хуго Камберос (Мексика), Икер Фимбрес (Мексика), Махер Карризо (Аргентина), Пабло Гарсия (Испания)
- Нападающий: Нейсер Вильярреал
