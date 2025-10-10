Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
10 октября 2025, 18:01
Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore

Признание получил Владислав Кисиль

Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Кисиль

Статистический портал SOfaScore обнародовал символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира U-20.

Завершились матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определены восемь четвертьфиналистов.

В 1/8 финала Украина уступила Испании, но защитник Владислав Кисиль удостоился попадания в символическую сборную с оценкой 7.7.

Символическая сборная 1/8 финала чемпионата мира U-20 от SofaScore:

  • Вратарь: Эйнар Фраускангер (Норвегия)
  • Защитники: Владислав Кисиль (Украина), Исмаэль Бауф (Марокко), Лукас Кинтана (Парагвай)
  • Полузащитники: Ник Тсарикис (США), Бенжамин Кремасчи (США), Хуго Камберос (Мексика), Икер Фимбрес (Мексика), Махер Карризо (Аргентина), Пабло Гарсия (Испания)
  • Нападающий: Нейсер Вильярреал

По теме:
Виталий ПОНОМАРЕВ: «Эта сборная Испании не была безгрешной»
Кисиль получил признание от SofaScore за игру с Испанией U-20
Завершены матчи 1/8 финала. Определены все четвертьфиналы молодежного ЧМ
Владислав Кисиль сборная Украины по футболу U-20 сборная Испании по футболу U-20 Испания - Украина чемпионат мира по футболу U-20 символическая сборная SofaScore
