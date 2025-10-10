Украинец попал в символическую сборную 1/8 финала ЧМ U-20 от SofaScore

Статистический портал SOfaScore обнародовал символическую сборную 1/8 финала чемпионата мира U-20.

Завершились матчи 1/8 финала турнира, по итогам которых определены восемь четвертьфиналистов.

В 1/8 финала Украина уступила Испании, но защитник Владислав Кисиль удостоился попадания в символическую сборную с оценкой 7.7.

Символическая сборная 1/8 финала чемпионата мира U-20 от SofaScore: