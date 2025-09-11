Украина. Премьер лига11 сентября 2025, 04:57 | Обновлено 11 сентября 2025, 05:22
191
0
Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо
Денис Шурман будет работать на матче между Оболонью и Динамо
11 сентября 2025, 04:57 | Обновлено 11 сентября 2025, 05:22
191
0
Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 5-й тур УПЛ.
Определены судейские бригады на матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.
Поединки 5-го тура продлятся с 12 до 14 сентября.
Судьей матча между Оболонью и Динамо назначен Денис Шурман.
Игру между Металлистом 1925 и Шахтером будет обслуживать Алексей Деревинский из Хмельницкого.
УПЛ. 5-й тур
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 11 сентября 2025, 05:16 0
Артем Рыбак забил победный гол в финале турнира Mundial U-18
Футбол | 10 сентября 2025, 06:48 1
Виктор высказался об Илье Забарном
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Футбол | 10.09.2025, 08:05
Футбол | 11.09.2025, 00:14
Комментарии 0
Популярные новости
10.09.2025, 04:59 1
10.09.2025, 03:06 2
09.09.2025, 00:40 3
10.09.2025, 05:36 1
09.09.2025, 01:59
09.09.2025, 14:49 4
09.09.2025, 06:55 7
10.09.2025, 10:15 124