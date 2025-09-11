Назначены судьи на матчи 5-го тура УПЛ. Кто обслужит игры Шахтера и Динамо

Комитеты Украинской ассоциации футбола назначили официальных лиц на 5-й тур УПЛ.

Определены судейские бригады на матчи 5-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26.

Поединки 5-го тура продлятся с 12 до 14 сентября.

Судьей матча между Оболонью и Динамо назначен Денис Шурман.

Игру между Металлистом 1925 и Шахтером будет обслуживать Алексей Деревинский из Хмельницкого.

УПЛ. 5-й тур