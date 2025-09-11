ОФИЦИАЛЬНО. Экс-игрок Реала перебрался в чемпионат Гонконга

Испанский полузащитник Асьер Ильярраменди стал игроком «Китчи». Об этом сообщает пресс-служба клуба из Гонконга.

Срок соглашения между 35-летним футболистом и «Китчи» остается неизвестным. Последним клубом Ильярраменди был «Даллас», который он покинул зимой на правах свободного агента. За прошлый сезон он провел 28 матчей на клубном уровне, в которых отличился 2 забитыми мячами и 6 голевыми передачами.

С 2013 по 2015 год Асьер Ильярраменди выступа за мадридский «Реал».

