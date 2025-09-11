Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
11 сентября 2025, 00:04
ФОТО. Звезда Барселоны подписал новый спонсорский контракт на 200 млн?

Ламин Ямаль подписал очень выгодный контракт

Instagram. Ламин Ямаль

Звезда «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль стал глобальным амбассадором Visa.

Компания официально подтвердила сотрудничество с 18-летним талантом в рамках кампании, посвященной Чемпионату мира 2026.

В рамках партнерства Ямаль примет участие в фан-активностях, встречах с болельщиками в Барселоне и рекламных проектах Visa.

Ранее в СМИ появлялись слухи о якобы рекордном контракте на сумму €200 миллионов. Однако эти сообщения не соответствуют действительности – в официальных пресс-релизах никакие цифры не упоминаются.

Таким образом, для Ямаля это еще один шаг к мировому признанию: он становится лицом не только «Барсы», но и глобальных кампаний, которые объединяют футбол и миллионы болельщиков по всему миру.

Максим Лапченко Источник: X (Twitter)
