Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
Украина. Премьер лига
12 сентября 2025, 04:01 |
572
2

В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

Отношения между Хацкевичем и Шевчуком – не самые лучшие

12 сентября 2025, 04:01 |
572
2
В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера
ФК Полесье. Александр Хацкевич

В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича.

По информации источника ТаТоТаке, у новоиспеченного президента клуба еще до недавнего времени были напряженные отношения с бывшим игроком «Шахтера» Вячеславом Шевчуком, который сейчас занимает должность спортивного директора «Полесья». Между двумя был открытый конфликт.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Полесья» Руслан Ротань пытался подписать нескольких игроков «Александрии» после перехода в житомирский клуб, однако эти переходы заблокировал Шевчук.

По теме:
Суперкомпьютер назвал фаворитов Лиги конференций. Где Шахтер и Динамо?
Киевское Динамо выиграло конкуренцию у клубов УПЛ за 23-летнего защитника
ФОТО. Роскошный отдых футболиста Шахтера в горах. С огненной блондинкой
Динамо Киев Александр Хацкевич чемпионат Украины по футболу назначение тренера Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Вячеслав Шевчук
Дмитрий Олейник Источник: ТаТоТаке
Оцените материал
(6)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Футбол | 11 сентября 2025, 09:24 2
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо
Сикан продолжит карьеру в клубе, где играет футболист Динамо

«Трабзонспор» предложил «Коджаэлиспору» подписать украинского форварда

Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Футбол | 11 сентября 2025, 13:13 1
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина
Форвард Олимпиакоса Яремчук вернулся в Украину. Известна причина

Украинский футболист получил разрешение покинуть Грецию, чтобы восстановиться после травмы

ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
Футбол | 11.09.2025, 22:33
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
ФОТО. Возвращение вызванных в сборные. Шахтер провел тренировку
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Футбол | 11.09.2025, 08:30
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Динамо предложили вратаря сборной Украины. Суркис уже принял решение
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Футбол | 12.09.2025, 04:25
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Жирона провела тренировку с Ванатом и Крапивцовым, но без Цыганкова
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Перець
Квн починається достаєм попкорн
Ответить
0
Arera
Если будут драцца ставлю на украинца Шевчука!
Ответить
0
Популярные новости
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
Катмен Усика: «Это бой века. Но боюсь, мы увидим сенсацию»
10.09.2025, 00:02
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
МИЛЕВСКИЙ: «Этот игрок – единственное светлое пятно в сборной Украины»
10.09.2025, 20:06 9
Футбол
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
В Купянске погиб боец, который в 2021-м был чемпионом мира
10.09.2025, 20:57 3
Война
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
10.09.2025, 08:44 61
Футбол
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
«Огромные деньги». Магучих предлагали сменить гражданство, названа страна
10.09.2025, 00:45 2
Другие виды
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
Вслед за россией. ФИФА готовит дисквалификацию еще одной сборной
10.09.2025, 03:06 4
Футбол
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
10.09.2025, 04:09 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем