В руководстве Полесья возник конфликт между легендами Динамо и Шахтера

В понедельник, 8 сентября, в Житомире состоялось представление новичков «Полесья», а также нового вице-президента клуба Александра Хацкевича.

По информации источника ТаТоТаке, у новоиспеченного президента клуба еще до недавнего времени были напряженные отношения с бывшим игроком «Шахтера» Вячеславом Шевчуком, который сейчас занимает должность спортивного директора «Полесья». Между двумя был открытый конфликт.

Ранее сообщалось, что главный тренер «Полесья» Руслан Ротань пытался подписать нескольких игроков «Александрии» после перехода в житомирский клуб, однако эти переходы заблокировал Шевчук.