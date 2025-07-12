Ротань не смог забрать игроков Александрии в Полесье. Известна причина

Главный тренер «Полесья» Руслан Ротань пытался подписать несколько игроков «Александрии» после перехода в житомирский клуб.

В сезоне 2024/25 украинский специалист завоевал серебро элитного дивизиона во главе «горожан», но покинул команду после завершения чемпионата. По информации источника, Ротань планировал забрать с собой несколько футболистов, с которым работал ранее, но не смог этого сделать.

Спортивный директор «волков» Вячеслав Шевчук заблокировал переходы из состава серебряного призера Премьер-лиги. Функционер считает, что в распоряжении «Полесья» находится и так слишком много игроков, поэтому не видит смысла подписывать новых.

В итоге, в Житомир перебрался всего один представитель «Александрии – форвард Александр Филиппов договорился о сотрудничестве с новой командой на два года. Один из лучших бомбардиров Премьер-лиги присоединился к «волкам» на правах свободного агента.