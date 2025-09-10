Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Ситуация, в которой мы оказались, была всем известна. Она была крайне тяжелой. Мы проиграли Исландии с очень плохим счетом (0:5). Затем произошли изменения в тренерском штабе. Словом, в последние 3-4 дня происходило все, что могло мешать нашей игре.

Но мы не пали духом. Настроились на позитив, при поддержке Айхана Аббасова. Никто не думал о счете. Нашей главной целью было сражаться за наш народ, за наш флаг. Думаю, мы сделали все, что могли, а иногда – даже больше, чем могли. Если улучшить нашу игру, мы сможем добиться успеха».