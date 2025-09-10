Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»
Чемпионат мира
10 сентября 2025, 21:24 |
250
0

Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»

Торал Байрамов прокомментировал ничью против Украины

10 сентября 2025, 21:24 |
250
0
Защитник сборной Азербайджана: «Никто не думал о счете»
azerisport

Защитник сборной Азербайджана Торал Байрамов прокомментировал ничью против национальной команды Украины (1:1) в матче 2-го тура квалификации к чемпионату мира 2026:

«Ситуация, в которой мы оказались, была всем известна. Она была крайне тяжелой. Мы проиграли Исландии с очень плохим счетом (0:5). Затем произошли изменения в тренерском штабе. Словом, в последние 3-4 дня происходило все, что могло мешать нашей игре.

Но мы не пали духом. Настроились на позитив, при поддержке Айхана Аббасова. Никто не думал о счете. Нашей главной целью было сражаться за наш народ, за наш флаг. Думаю, мы сделали все, что могли, а иногда – даже больше, чем могли. Если улучшить нашу игру, мы сможем добиться успеха».

По теме:
ФОТО. Жена звезды Барсы праздновала с украинкой и пассией миллиардера
Сборная Украины выиграла только 3 из 10 официальных матчей после Евро-2024
При Реброве в сборной Украины дебютировали 16 игроков. Весь список
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Азербайджан - Украина
Дмитрий Вус Источник: Azerisport.com
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку
Футбол | 10 сентября 2025, 21:00 1
Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку
Капитан сборной Украины рассказал о реакции Реброва после провала в Баку

«Сине-желтые» сыграли вничью с Азербайджаном

ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва
Футбол | 10 сентября 2025, 18:35 16
ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва
ФОТО. Фаны атакуют Шевченко в Instagram. Просят уволить Реброва

Команда неудачно стартовала в отборе ЧМ-2026

Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Футбол | 09.09.2025, 21:20
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Азербайджан – Украина – 1:1. Позор в Баку. Видео голов и обзор матча
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Футбол | 10.09.2025, 08:44
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Ребров принял радикальное решение после неудачи в матче против Азербайджана
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Футбол | 10.09.2025, 04:09
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Аргентина завершила отбор к ЧМ-2026 поражением в матче с двумя удалениями
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
Ничья как поражение. Украина упустила победу над Азербайджаном
09.09.2025, 20:59 448
Футбол
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
АЛЬ-ШЕЙХ – предостерег звезду бокса: «Мужик, ты можешь забыть об этом»
08.09.2025, 23:08
Бокс
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
Вернидуб встретился с владельцем известного клуба УПЛ. Будет возвращение?
09.09.2025, 00:40 3
Футбол
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
Легенда бокса из Британии: «Он бы победил Кличко, но проиграет Усику»
10.09.2025, 05:36 1
Бокс
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Он должен отказаться ехать в сборную Украины»
10.09.2025, 08:05 6
Футбол
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
Украинский боксер выиграл каждый раунд, но проиграл бой. Как это возможно?
08.09.2025, 20:29 2
Бокс
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
Йожеф САБО: «Игроки сборной просто «плавили» тренера. Атмосфера изменится»
09.09.2025, 06:55 7
Футбол
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
Сауль АЛЬВАРЕС: «Этот парень уже превзошел Мейвезера, и это факт»
10.09.2025, 04:59 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем