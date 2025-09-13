Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу

Сборная Украины по футболу неудачно начала отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года.

В первом матче подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2), а во втором не сумели обыграть аутсайдера Азербайджан (1:1).

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, сборную Украины, в случае отставки Сергея Реброва, готов возглавить Мирон Маркевич. Отмечается, что бывший тренер «Карпат» мечтает снова поработать в национальной команде.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году.

Ранее Сергей Ребров дал совет фанат сборной Украины после катастрофы в матче с Азербайджаном.