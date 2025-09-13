Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
Сборная УКРАИНЫ
Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу

Мирон Маркевич может вернуться к тренерскому рулю сборной

Назван тренер, который готов возглавить сборную Украины по футболу
УАФ. Мирон Маркевич

Сборная Украины по футболу неудачно начала отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года.

В первом матче подопечные Сергея Реброва проиграли Франции (0:2), а во втором не сумели обыграть аутсайдера Азербайджан (1:1).

По информации украинского журналиста Игоря Цыганыка, сборную Украины, в случае отставки Сергея Реброва, готов возглавить Мирон Маркевич. Отмечается, что бывший тренер «Карпат» мечтает снова поработать в национальной команде.

Маркевич уже возглавлял сборную Украины в 2010 году.

Ранее Сергей Ребров дал совет фанат сборной Украины после катастрофы в матче с Азербайджаном.

Игорь Цыганык Сергей Ребров Мирон Маркевич назначение тренера сборная Украины по футболу
Дмитрий Олейник Источник: Циганик LIVE
Перший Серед Рівних
Хто завгодно, тільки не Ребров. Маркевич мабуть найкращий варіант. Я би ще хотів щоб Йовічевич очолив. Але йому напевно знадобилося б більше часу на те щоб увійти в курс всіх справ. А Маркевич, я впевнений, уважно увесь цей час слідкує і за чемпіонатом і за збірною, і в нього в голові є уже готові ідеї як зробити так щоб збірна почала грати так що ми команду не впізнаємо. Але на жаль схоже що уаф налаштована все таки дати Реброву завалити цей відбір до кінця а вже потім шукати тренера.
