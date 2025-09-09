Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном
Тренер посоветовал набраться терпения
9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.
Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал совет болельщикам «сине-желтых» после завершения матча.
«Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам – терпение, ждать следующей игры, мы все будем делать для победы», – сказал Ребров.
