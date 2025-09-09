Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
09 сентября 2025, 21:29 | Обновлено 09 сентября 2025, 21:31
Ребров шокировал советом фанатам после катастрофы в матче с Азербайджаном

Тренер посоветовал набраться терпения

УАФ. Сергей Ребров

9 сентября прошел матч квалификации чемпионата мира 2026 в группе D между сборными Азербайджана и Украины.

Команды сыграли на стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку. Поединок завершился со счетом 1:1.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал совет болельщикам «сине-желтых» после завершения матча.

«Я очень расстроен, что мы не выиграли, что не создали достаточно моментов. Болельщикам – терпение, ждать следующей игры, мы все будем делать для победы», – сказал Ребров.

Дмитрий Олейник Источник: Суспильне Спорт
